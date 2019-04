Claudio Ranieri sceglie il proprio successore

Traghettatore e felice di esserlo. Chiamato al posto di Eusebio Di Francesco per portare la Roma in Champions League, Claudio Ranieri non si fa illusioni sul proprio futuro, consapevole delle voci che vogliono la società diretta alla ricerca di un nuovo tecnico.

Così, al termine della gara vinta contro il Cagliari che mantiene la squadra in lizza per il quarto posto, il tecnico testaccino parla senza remore delle voci che vogliono Antonio Conte destinato a ereditare la panchina della Roma: "Lo vorrei, ma io sono l'ultimo a sapere le cose…. Se viene Antonio sono superfelice, lo andrei a prendere all’aeroporto…" ha detto Ranieri a 'Sky Sport'.

Poi sulla scelta di rilanciare Pastore: "Già dall’altra settimana mi aveva fatto pensare di metterlo in campo, ha fatto cose notevoli in allenamento, ma non devo scoprirlo io, ha qualità notevoli".

Infine un parere sulle difficoltà incontrate dalla squadra ad inizio stagione: “All'inizio sono andati via giocatori importanti e chi è rimasto non poteva essere contento. I nuovi arrivati non sono stati aiutati dai vecchi perché ancora si pensava all'anno precedente, con Strootman che voleva restare a Roma. Sono cose che pesano".

SPORTAL.IT | 27-04-2019 20:36