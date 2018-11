Claudio Ranieri torna ad allenare: ufficiale, trovato l'accordo

Claudio Ranieri torna ad allenare. Il tecnico romano, reduce dall'esperienza al Nantes in Francia, torna in Inghilterra: si accaserà al Fulham.

Dopo aver allenato il Chelsea e il Leicester, con cui vinse nel 2016 uno storico campionato, l'allenatore testaccino riparte da Londra: i Cottagers lo hanno chiamato per sostituire Slavisa Jokanovic, esonerato dopo un avvio di stagione disastroso. Il Fulham è ultimo con 5 punti dopo 12 partite, in cui ha raggranellato solo una vittoria e ben nove sconfitte nonostante una ricca campagna acquisti estiva.

Ranieri, che ha firmato un contratto pluriennale, avrà il complicato compito di portare la squadra alla salvezza: il suo primo obiettivo sarà quello di riordinare la difesa, perforata ben 31 volte in 12 partite, di gran lunga la peggiore dell'intera Premier League.

Queste le prime parole di Ranieri: "È un onore, il Fulham è un club fantastico con tradizione e storia". Il debutto è fissato per sabato 24 novembre, in casa contro il Southampton è già una sfida salvezza. Poi i due scontri suggestivi con il suo passato: il Chelsea di Maurizio Sarri, e il Leicester.

Ranieri, che in estate era stato accostato al Bordeaux in Ligue 1, ultimamente ha fatto visita al suo ex club per commemorare la scomparsa del patron Vichai Srivaddhanaprabha, vittima di un tragico incidente in elicottero, appena fuori lo stadio delle Foxes. "La notizia della scomparsa del presidente mi ha scosso tremendamente. Era un uomo buono, aveva sempre parole positive per tutti e tutto, con un’elettricità che ti dava la carica. Era un padre per tutti i calciatori e si comportava come tale".

"Quando ci siamo incontrati mi ha detto di voler salvare la squadra, poi alla fine sappiamo tutti come è andata. Quando giocavamo in casa saliva sempre poco prima del fischio iniziale per salutare tutti usando sempre parole positive, incitando tutti a dare il meglio in campo. Pochi giorni dopo il mio compleanno, è salito, come faceva sempre, ma quella volta lo ha fatto con una torta grandissima, ‘costringendo’ tutti i calciatori a cantarmi tanti auguri".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 11:05