Non solo Julian Alvarez: le clausole rescissorie più alte (e a volte ridicole) nel calcio

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Alcune delle clausole rescissorie più pazze del mondo del calcio e come funzionano in Spagna e negli altri campionati europei

Alla fine, il tanto sbandierato “giocatore al livello di Cristiano Ronaldo” per cui Florentino Perez avrebbe fatto un’offerta da 150 milioni di euro se fosse stato rieletto alla presidenza del Real Madrid, era Julian Alvarez. Una proposta, quella dei blancos, rispedita al mittente senza pensarci due volte da parte dell’Atletico Madrid che, per separarsi dal proprio attaccante, acquistato dal Machester City per oltre 90 milioni di euro solo l’anno scorso, pretende il pagamento dell’intera clausola rescissoria dell’argentino: 500 milioni di euro.

In Spagna le clausole rescissorie sono un obbligo. Nate per tutelare calciatori e club, sono diventate un muro dietro cui nascondere i pezzi più pregiati. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate alcuni degli esempi delle clausole rescissorie più strambe del mondo del calcio e una spiegazione su come funzionano in Spagna e nel resto d’Europa.