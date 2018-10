Club dedica la terza maglia ad Ayrton Senna

Il Corinthians, club della massima serie brasiliana, ha deciso di omaggiare Ayrton Senna dedicandogli la terza maglia. E’ in nero e oro e ha la firma del tre volte campione del mondo della Formula 1 al posto dello sponsor frontale.

Il pilota, nativo di San Paolo, era tifoso del Timao, che ha sette titoli brasiliani e ventinove paulisti in bacheca. Senna è morto per le conseguenze di un tragico incidente occorsogli sulla pista di Imola il primo maggio del 1994. Pochi mesi dopo la nazionale verdeoro gli dedicò la conquista del campionato del mondo di calcio.

La maglia, griffata Nike, onora la memoria del pilota a 30 anni dal suo primo Mondiale in F1. I colori nero e oro rimandano a quelli della Lotus 97T guidata nel 1985: le strisce dorate sono 41, come le sue vittorie.

“La nuova terza maglia del Corinthians rende omaggio alla carriera di uno dei migliori piloti della storia: Ayrton Senna”, ha scritto con una nota diffusa sui social il club brasiliano. “Con 41 linee dorate poste per tutta la maglietta, il disegno vuole ricordare le sue 41 vittorie in F1, formando inoltre tre strisce più grandi in onore dei tre titoli vinti”.

“I colori della maglia sono ispirati alla vettura con cui centrò la sua prima vittoria in Formula 1 all’Estoril, in Portogallo, nel 1985. Sulla zona del petto troviamo il suo autografo e rende questa maglia a tutti gli effetti una delle più prestigiose mai avute dal club”.

Il direttore marketing del club paulista Rosenberg ha così presentato la nuova divisa: “Questo è un bel tributo alla straordinaria carriera di questo grande pilota brasiliano e ‘corinthiano’, che ha combattuto, ha perso e ha vinto, ma non ha mai smesso di dare il massimo”.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 14:50