Club di Premier sull'azzurro, i napoletani: "Giusto cederlo”

Quella giocata contro il Genoa potrebbe essere l’ultima partita di Nikola Maksimovic con la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere del Mezzogiorno, il difensore serbo sarebbe finito nel mirino del West Ham, pronto a sborsare 25 milioni di euro per portarlo subito a Londra.

Maksimovic verso la Premier, Sokratis a Napoli

Un’offerta considerevole se si pensa che il Napoli acquistò Maksimovic dal Torino per la stessa somma e che il centrale è in scadenza di contratto: a gennaio, dunque, potrebbe firmare con qualunque club per poi trasferirsi a giugno 2021 a parametro zero.

Economicamente, la cessione di Maksimovic al West Ham sarebbe un vero affare. Sul piano tecnico, però, i tifosi napoletani hanno dei dubbi, nonostante il Napoli abbia già pronto l’eventuale rimpiazzo del serbo: Sokratis Papastathopoulos è stato bloccato da settimane, ovvero da quando si parlava di una possibile cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City.

L’addio del senegalese non s’è verificato, ma Sokratis potrebbe ugualmente arrivare in azzurro, stavolta per sostituire Maksimovic. L’ipotesi divide i tifosi, anche se in molti comprendono la strategia del club.

I tifosi azzurri si dividono

“Non capisco perché vendono Maksimovic, si complicano sempre la vita…”, commenta Alfonso su una pagina Facebook frequentata dai supporter del Napoli. “Perché ad un anno dalla scadenza è oro colato avere 25 milioni”, gli risponde Antonio.

Per Giuseppe, però, il Napoli “avrebbe pure potuto rinnovargli il contratto, è nettamente più bravo di quella scamorza di Sokratis”. “Ma Maksimovic non vuole rinnovare alle condizioni del Napoli”, ribatte ancora Antonio.

Per Aiden l’addio di Maksimovic e l’arrivo di Sokratis rappresenterebbero un’operazione deludente: “È un passo indietro. Maksimovic ha 3 anni in meno e migliori prospettive. Skoratis è pure in fase calante: solo 4 partite in Premier nel 2020 da gennaio. C’è molto di meglio”.

