Coates salva la vita a Salin

Tragedia sfiorata in Portogallo. Romain Salin, portiere francese dello Sporting di Lisbona, ha perso i sensi dopo aver sbattuto la testa contro il palo alla sua destra.

Il primo a prestargli soccorso è stato il suo compagno di squadra, il difensore Sebastian Coates: l’uruguaiano ex Liverpool ha avuto la prontezza di spirito di tirargli fuori la lingua per impedire che soffocasse. Salin è stato poi assistito dal personale medico del club biancoverde. Portato in ospedale per accertamenti, il portiere è stato dimesso dopo poche ore.

L'episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze veramente gravi, è avvenuto nel corso dell'incontro tra Portimonense e Sporting di Lisbona, valido per la prima divisione portoghese, e finito con il punteggio di 4-2 in favore della formazione dell’Algarve.

In Portogallo, dopo sette giornate, sono due le squadre in testa. Benfica e Braga guidano con 17 punti ciascuno, frutto di cinque vittorie e di un paio di pareggi. Segue il Porto a quota 15.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 18:25