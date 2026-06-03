Cobolli, impresa e superstizione ma scoppia la polemica sul tetto. Sabalenka si lamenta, Corretja: “E’ stato decisivo”

Il tennista romano avanza nella prima semifinale slam della sua carriera dove attende uno tra Berrettini e Arnaldi ma non mancano le polemiche dopo il match contro Auger-Aliassime

La settimana più bella. Così Flavio Cobolli ha definito questo suo momento magico al Roland Garros. Il romano batte in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la prima semifinale slam della sua carriera e potrebbe anche centrare la Top 10 nel ranking dell’ATP. Ma come spesso sta accadendo nel corso di questa edizione del major francese non mancano le polemiche, che stavolta si concentrano sul tetto del Philippe Chatrier.

La superstizione di Cobolli

Flavio Cobolli sembra quasi incredulo quando si ferma ai microfoni dopo la vittoria con Auger-Aliassime. Il tennista romano ha appena conquistato la vittoria più importante della sua carriera superando nei quarti di finale il numero 4 del mondo: “Questa è la settimana più importante della mia vita. Abbiamo giocato due partite diverse oggi, una con il vento e una senza. Alla fine del primo set sono andati in bagno per pensare un po’. Questo campo mi dà qualcosa di speciale. Qui riesco a giocare il mio tennis migliore”. Poi ammette la sua superstizione: “La tensione delle corde è sempre la stessa, anche con il caldo. Non ho cambiato nulla, e non lo farò. Sono superstizioso. La mia routine rimane sempre la stessa: a cena con gli amici e poi a dormire”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cobolli: tutte le emozioni del match con Auger-Aliassime

L’analisi di Corretja

Un primo set difficile per Flavio Cobolli con il romano che sembra aver risentito molto più del suo avversario delle condizioni meteo sul Centrale. Il vento è stato un fattore importante nel primo set e per l’azzurro la chiusura del tetto è risultata decisiva come sottolinea anche lo spagnolo Alex Corretja ai microfoni di Eurosport: “Auger-Aliassime è un grande giocatore al coperto. Ma la verità è Cobolli sembrava molto condizionato dal vento e dalle cattive condizioni di gioco. Nel momento in cui hanno chiuso il tetto è stato come acqua benedetta, ha cominciato a fare il suo gioco. Da quel momento ha cominciato a giocare molto bene e ad avere una grande reazione. Ed è rimasto molto solido fino alla fine. E’ riuscito a controllare anche le emozioni di un incontro molto difficile”.

Il “tetto” delle polemiche

La decisione di chiudere il tetto dopo il primo set del match dei quarti di finale tra Cobolli e Auger-Aliassime fa discutere. Dalla Francia c’è chi “rosica” per il successo del tennis italiano e la rimonta di Flavio avvenuta proprio in queste condizioni ha scatenato un po’ di reazioni polemiche sui social. Polemiche dettate anche dal fatto che l’incontro tra Aryna Sabalenka e Diana Shnaider si è giocata in condizioni simili, con la bielorussa che a un passo dal successo è crollata perdendo 10 game di fila e il match. E in conferenza è stata proprio la numero 1 del mondo a parlare della questione tetto: “Non ho capito perché hanno deciso di tenere il tetto aperto nonostante ci fosse un vento assurdo. Non capisco questa decisione. Anche che stavo vincendo non si stava vedendo un bel tennis. Non riesco a capire come si possa rimanere fermi in quelle circostanze”.