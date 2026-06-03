Arnaldi, Berrettini e Cobolli: il tennis dà spettacolo ma in tv c’è Lussemburgo-Italia. Binaghi furioso: l’ordine a Eurosport

Anche senza Sinner, l’Italia del tennis è protagonista di un’altra giornata storica al Roland Garros ma l’unico evento in chiaro è il match della nazionale di Baldini. E il presidente della Fitp si arrabbia

I Mondiali di calcio cominceranno tra meno di due settimane dall’altra parte dell’oceano. Per la terza volta l’Italia però è costretta a guardare l’appuntamento più importante da casa dopo aver mancato ancora la qualificazione. E l’amichevole programmata con il Lussemburgo si trasforma in un promemoria della disfatta con la Bosnia più che l’occasione di vedere all’opera la “Giovine Italia” di Silvio Baldini.

A rendere la serata ancora più paradossale però è che mentre si gioca un match dai contenuti tecnici e di rilevanza piuttosto ininfluenti come Lussemburgo-Italia, trasmessa come da tradizione su Rai 1; il vero momento di sport va in scena da un’altra parte. Il quarto di finale tra Arnaldi e Berrettini (con il romano costretto a dare forfait nel secondo set) al Roland Garros è esclusiva di Eurosport, solo per gli abbonati. La gran parte degli italiani si devono godere l’amichevole dell’Italia.

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Il momento d’oro del tennis italiano

Di Jannik Sinner e dei suoi successi si è detto molto, se non tutto. Il tennista altoatesino è riuscito a mettere il mondo della racchetta al centro del discorso sportivo con le sue partite che nel corso degli ultimi anni sono diventate di pari importanza (se non superiori) a quelle della nazionale di calcio. La sua vittoria agli Australian Open 2024 ha costretto anche la pubblica amministrazione a mettersi all’opera per rivedere gli eventi sportivi di rilevanza. Prima che quella lista però entri effettivamente in vigore bisogna aspettare ancora un po’ di tempo, la fine degli attuali contratti firmati dalle emittenti televisivi che hanno acquistato i diritti per i principali tornei.

E a dare manforte al numero 1 del mondo adesso arrivano tutti gli altri azzurri. Il percorso di Cobolli, Arnaldi e Berrettini in questo Roland Garros è stato sfavillante. Una semifinale tutta azzurra andrà in scena venerdì tra il romano e il ligure con “Martello” fermato dall’ennesimo infortunio. E come se non bastasse, è passato quasi in sordina il successo di Sara Errani e Andrea Vavassori che sono riusciti a centrare l’accesso alla finale del doppio misto battendo nettamente la coppia Siegemund-Vasselin e si giocano il trofeo contro la canadese Dabrowki e lo statunitense Evan King.

L’appello di Binaghi a Eurosport

Il più grande “paladino” del tennis in chiaro è senza dubbio il presidente della Fitp, Angelo Binaghi che da anni predica il suo credo. E dopo la vittoria di Cobolli, il presidente lancia un appello (che assomiglia più a un ordine a dire il vero) a Eurosport che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva del Roland Garros: “Credo che in presenza di una semifinale slam con due protagonisti italiani sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro. Il tennis sta vivendo il suo momento più importante, è diventato un patrimonio nazionale capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. Per questo rivolgiamo un appello a Eurosport affinché renda visibile l’incontro anche in chiaro”.

La rabbia sui social

La curiosità di vedere all’opera una nazionale giovane lascia presto il campo alla frustrazione. I tifosi italiani si lanciano all’attacco contro la Rai con i social che si ripieno di commenti di rabbia: “Gente che si riempie la bocca con concetti sul far crescere il calcio in Italia con idee più moderne poi lavora per una tv che manda in onda un’amichevole degna degli anni di piombo e non un derby del Roland Garros”. Mentre Reeve scrive: “Ma invece di trasmettere queste partite inutili e mandare 20 giornalisti-opinionisti, la Rai non poteva comprare i diritti del Roland Garros?”. E c’è chi resta incredulo: “Ma sul serio stanno dando questa partita su Rai 1?”.