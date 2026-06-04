Cobolli-Arnaldi in chiaro, Eurosport accoglie l’appello di Binaghi: quando e dove vedere la semifinale

Binaghi vede accontentate le sue richieste e ottiene la trasmissione in chiaro dell'attesissima semifinale del Roland Garros tra gli azzurri Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi

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Aumentano i motivi per sorridere per Angelo Binaghi, che oltre agli ottimi risultati degli azzurri al Roland Garros può festeggiare la decisione di Warner Bros Discovery che ha accolto il suo recente appello. L’azienda proprietaria di Eurosport ha infatti annunciato che l’inaspettata quanto attesa semifinale tutta azzurra tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove.

Cobolli-Arnaldi sarà trasmessa in chiaro

Dopo l’appello di un furioso Binaghi, è arrivata la decisione ufficiale di Warner Bros Discovery, che ha deciso di accogliere la richiesta del Presidente della FITP, “rivolgiamo un appello a Eurosport affinché renda visibile l’incontro anche in chiaro”, e di trasmettere l’attesissima semifinale tutta azzurra del Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi anche in chiaro e non solo sulle proprie piattaforme a pagamento, rendendola dunque accessibile a tutti.

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Quante motivi per sorridere per Binaghi

Una decisione che sarà certamente stata accolta con grande piacere da Binaghi, che – nonostante l’assenza di Jannik Sinner a partire dal secondo turno per via del malore che lo ha colpito durante il match contro Juan Manuel Cerundolo – può anche festeggiare gli incredibili traguardi raggiunti al Roland Garros dal tennis italiano, che per la prima volta ha portato tre azzurri ai quarti di finale di un Major e si appresta a seguire la prima semifinale maschile a questi livelli tra soli giocatori italiani che regaleranno al nostro movimento un nuovo finalista slam, oltre alla conferma nel doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che venerdì tornerà in campo con Simone Bolelli per provare a raggiungere la finale anche nel doppio maschile.

Quando e dove vedere la semifinale del Roland Garros

Tutti gli appassionati potranno dunque seguire l’incontro su Nove, che – come suggerisce il nome – è disponibile sul canale 9 del digitale terrestre. L’orario d’inizio della sfida tra Cobolli e Arnaldi è previsto per le 19:00 e non dovrebbe subire variazioni a meno di un’incredibile maratona (che da tifosi italiani possiamo anche augurarci in vista della finale) tra Jakub Mensik e Alexander Zverev, che alle 14:30 apriranno il programma sul Philippe Chatrier.