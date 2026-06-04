Cobolli-Arnaldi, Panatta si schiera: "Sognavo di premiare Sinner, ora ho una speranza". Zverev? Già scaricato

Cinquant'anni dopo il trionfo del 1976, l'ex azzurro di Davis consegnerà la coppa del French Open a un'italiano? "Me lo auguro, non sono sorpreso da tuttit questi exploit".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo Roma, Parigi. A 50 anni di distanza dalla mitica doppietta del 1976, Adriano Panatta avrà l’onore di consegnare la coppa del vincitore anche al Roland Garros, dopo averlo fatto al Foro Italico per gli Internazionali. E chissà che a riceverla non possa essere ancora un italiano. L’ex capitano azzurro di Davis è ottimista. Si aspettava Sinner – come tutti – e si ritroverà invece a fare il tifo per uno tra Cobolli e Arnaldi. Sono loro i protagonisti dell’impronosticabile derby italiano nella semifinale dello Slam francese. E peccato per Berrettini, costretto a fermarsi nei quarti a causa dell’ennesimo infortunio.

Panatta, la rivelazione a Sinner e il sogno Parigi

“Dopo Roma voglio premiarti anche a Parigi“. Così, davanti agli occhi di un compiaciutissimo presidente Mattarella, Panatta si era rivolto a Sinner, sussurrandogli all’orecchio l’augurio suo e di tuttit gli italiani. Al posto di Jannik potrebbe esserci “Flavietto”, romanista doc, cresciuto – come Adriano – al TC Parioli, oppure Matteo, il folletto di Sanremo protagonista di un’improvvisa risalita dagli inferi dopo un biennio speso a leccarsi le ferite provocate da infortuni a getto continuo. “Premiare un italiano? Mi farebbe molto piacere e ne sarei orgoglioso, ma sono già veramente felice che ce ne sia di sicuro uno in finale che potrò ammirare dalla tribuna, chiunque esso sia…”, la confessione alla Gazzetta dello Sport.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cobolli, Arnaldi e l’Italia del tennis che vince comunque

Panatta era stato tra i pochi, dopo lo choc del ko di Sinner, a predicare calma: “L’avevo detto che c’erano altri ragazzi italiani con le carte in regola per fare molto bene. Ora ci spero. Se poi fosse un romano… si ripeterebbe la storia“. Insomma, logico per Panatta che una sfumatura di simpatia vada a Flavio: “Fisicamente è fortissimo, sapevo che se avesse trovato continuità anche a Parigi si sarebbe potuto spingere molto lontano. Sta vivendo la migliore stagione in carriera“. Occhio però ad Arnaldi e alla sua resilienza: “Quando entra in modalità ‘maratoneta’ in un match tre set su cinque diventa un incubo difensivo per chiunque”.

Zverev favorito? Panatta schietto: “Stufo di seguirlo”

L’importante è che in fondo l’Italia del tennis, ormai, arrivi sempre e comunque: “Non sono sorpreso. Sapevamo di avere una ottima squadra, ma arrivare a questo punto in così tanti non era affatto scontato“. Per tanti, in ogni caso, il vero favorito resta Zverev, che ha l’enorme opportunità di poter vincere finalmente uno Slam in assenza di tutti i migliori: Sinner, Alcaraz e Djokovic. Zverev che qualche settimana fa, dopo il ko a Roma con Darderi, era stato impietosamente ‘scaricato’ da Panatta. “Ormai per principio non lo guardo, mi ha stufato. Tanto so quello che fa. È capitato a tutti di vincere il primo set, perdere con quattro match point il secondo, ma non è che uno non gioca il terzo. Fa i capricci come i bambini“.