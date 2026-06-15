Cobolli flop, è già fuori ad Halle: Tiafoe lo elimina al 1° turno. Infortunio per Jodar, si ritira dal Queen's

Tra partenza lenta e giramenti di testa, Flavio s'arrende allo statunitense che lo batte in due set. Problemi addominali per lo spagnolo, costretto al forfait.

Dalle stelle alle stalle: è già finita l’avventura ad Halle di Flavio Cobolli. Dopo la finale raggiunta al Roland Garros, l’eperienza del campione romano nell’ATP 500 tedesco si è chiusa alla prima partita, al cospetto di un Frances Tiafoe ritrovato dopo la clamorosa maratona parigina persa contro Matteo Arnaldi. Il breve “rodaggio” di Cobolli sull’erba in vista di Wimbledon, dunque, è terminato. Quello di Rafa Jodar, invece, non è neppure iniziato. Il talentino spagnolo s’è ritirato dal main draw del Queen’s a causa di un infortunio e dovrà rinviare il debutto sulla superficie verde, che a questo punto è atteso – salvo complicazioni – proprio a Wimbledon.

Halle, Tiafoe fa girar la testa a Cobolli

È durato 84 minuti, complessivamente, il match tra Cobolli e Tiafoe. Lanciatissima la partenza dell’americano, contratta quella di Flavio che ha perso subito il servizio e ha stentato a entrare in partita. Altro break al quinto game, quindi la chiusura del set sul 6-2 in favore dello statunitense. Un’autentica mazzata per l’italiano, che ha accusato anche dei giramenti di testa e che è stato penalizzato nel torneo tedesco da un sorteggio sfavorevole che l’ha messo subito di fronte a un tipo “tosto”. Confortante, comunque, la reazione di Cobolli nel secondo set, giocato alla pari col rivale e mostrando ottime soluzioni a livello tecnico e di scelte.

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Reazione Cobolli, ma vince lo statunitense

Un equilibrio testimoniato dal punteggio, in bilico fino alla fine e che ha portato all’inevitabile tie-break, giocato punto a fino al quattro pari. Poi un errore di Cobolli – dritto lungolinea finito in corridoio di un soffio – ha dato a Tiafoe l’opportunità di chiudere sul 7-4 grazie a due prime vincenti. Sarà dunque lo statunitense a sfidare uno tra Tallon Griekspoor e Sho Shimabukuro, grande sorpresa del torneo di Stoccarda, nel secondo turno del torneo amato da Roger Federer. Per Cobolli appuntamento a Londra, dove l’obiettivo sarà provare a ripetere o migliorare i quarti di finale centrati nell’edizione del 2025.

Problemi per Jodar, salta il debutto sull’erba

Nel frattempo dalla capitale inglese è arrivata notizia del forfait di Rafa Jodar dal torneo del Queen’s. Lo spagnolo non ha disputato alcun incontro ufficiale sull’erba in carriera: avrebbe voluto debuttare nell’ATP 500 “gemello” dei Championships, ma dei problemi di natura addominale gliel’hanno impedito, come confessato attraverso un messaggio su Instagram: “Mi dispiace molto, ma non potrò giocare questa settimana al Queen’s. Negli ultimi allenamenti ho avvertito dolore addominale e, dopo aver consultato degli specialisti, fermarmi è la decisione migliore per poter tornare presto alle competizioni”. Lo spagnolo avrebbe dovuto affrontare Ignacio Buse nel derby in programma nella giornata di martedì.