Cobolli Gigli mette pressione su Sarri

Intervenuto a 'CalcioNapoli24 Live' l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha commentato la prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.

La squadra è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, ma la flessione di rendimento subita a gennaio ha causato perplessità diffuse e preoccupa in vista dell'anomalo rush finale concentrato in un mese e mezzo.

Secondo Cobolli i malumori esistono anche all’interno della società: "I successi della Juve sono merito di Agnelli ed Allegri – ha detto – Sarri è ancora da giudicare, ma deve dimostrare di essere in grado di poter vincere con questa squadra. Il Napoli è forte, il distacco dalla Juve in classifica non è veritiero perché sottovaluta la forza degli azzurri e sopravvaluta quello dei bianconeri”.

Cobolli è critico anche nei confronti della comunicazione di Sarri: “Nella Juve non sono del tutto soddisfatti di Sarri. Contro il Milan ho visto il bel gioco di Maurizio, ma quando arrivavano sotto la porta facevano fatica a concretizzare. Alcune frasi sono patetiche, tipo quando perse a Napoli in campionato. A volte è meglio non dire nulla".

SPORTAL.IT | 17-06-2020 17:03