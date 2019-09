Cobolli Gigli senza pietà per Sarri: "Scuse inaccettabili"

Il modesto pari raccolto contro i viola non è stato affatto un risultato gradito, tanto meno le dichiarazioni di un ristabilito Maurizio Sarri al termine di Fiorentina-Juventus. Oltre che ad Antonio Conte, le frasi pronunciate dal tecnico bianconero, hanno irritato anche all’ex presidente bianconero, Giovanni Cobolli Gigli, che ha espresso la sua opinione su quanto visto in campo.

“Dal punto di vista personale non nutro una grande simpatia per l’uomo Sarri, sabato è tornato su una serie di ritornelli giustificativi – riporta FcInternews.it – inaccettabili come quello per cui faceva caldo. Condivido la risposta di Conte, adesso ha una F1 e deve imparare a pilotarla. I giocatori della Fiorentina giocavano con lo stesso caldo e sullo stesso campo – prosegue l’ex numero uno -. I primi segnali dell’uomo Sarri, e non parlo dell’allenatore, non li gradisco“.

L’ex numero uno della società bianconera non è nuovo a questo tipo di esternazioni, decisamente senza filtri, nei confronti degli uomini Juve di questa dirigenza. E in precedenti circostanze aveva manifestato il proprio scetticismo nei confronti di Sarri, reo di aver improntato una buona parte della sua carriera di allenatore su temi e affermazioni di critica feroce nei confronti della Juve e della proprietà.

Altra questione di estrema e drammatica attualità, investe la curva juventina su cui i recenti fatti emersi hanno gettato uno tsunami inarrestabile.

“Il problema ultras esiste in tutte le società di calcio, quando arrivammo alla Juve assieme a Blanc ci trovammo in una situazione particolarmente difficile, dovetti gestire il problema della Serie B, cercammo sempre di tenere un atteggiamento freddo nei confronti degli ultras e questo mi portava a ricevere molti fischi quando scendevo in campo”, ha detto all’Adnkronos dell’ex presidente della Juventus, dopo gli arresti e le perquisizioni tra i capi ultrà della Juventus accusati di avere ricattato la società bianconera per ottenere biglietti e gestire il bagarinaggio.

“Ritengo che i tifosi abbiano tutti i diritti di dimostrare le loro rimostranze e anche il loro affetto alla squadra, ma non devono trascendere da questo – afferma Cobolli Gigli alla guida della società bianconera dal 2006 al 2009-. Tutti gli atti da farsi all’interno dello stadio o per impossessarsi dei biglietti credo vadano perseguiti. Libertà ai tifosi di esprimersi, anche con cartelli purché non ingiuriosi, ma oltre a un certo livello ci vuole una mano ferma”.

VIRGILIO SPORT | 17-09-2019 11:58