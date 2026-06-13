Cobolli, ad Halle subito un’insidia: ma Flavio vuole la vendetta su Zverev. Bellucci in coppia con Kyrgios che sfida Shelton

Una settimana di riposo e basta per Cobolli, che dopo la finale del Roland Garros tornerà in campo all'ATP 500 di Halle, dove spera di potersi prendere la rivincita su Zverev, anche se prima ci sarà da superare l'ostico Tiafoe

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A distanza di poco più di una settimana dalla finale del Roland Garros Flavio Cobolli è già pronto a fare il proprio ritorno in campo per il suo primo torneo stagionale sull’erba in occasione dell’ATP 500 di Halle, dove la competizione si preannuncia molto agguerrita a partire dal primo turno. L’azzurro però vuole dare seguito ai buoni risultati di Parigi e magari regalarsi anche la chance di prendersi la rivincita su Alexander Zverev.

Cobolli, tabellone insidioso ad Halle

Dopo l’incredibile cavalcata al Roland Garros Cobolli è pronto a dare il via alla sua stagione sull’erba ad Halle, torneo di categoria “500” ma che, a guardare il tabellone, potrebbe benissimo essere scambiato per un “1000”. Oltre a Flavio sono tanti i top player che scenderanno in campo in Germania, a partire dal vincitore del French Open Zverev, passando per Ben Shelton, Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime, fino ad arrivare a Daniil Medvedev.

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Un parterre di altissimo livello, che ovviamente complicherà il percorso di Flavio (testa di serie n°6), il quale fin dal primo turno dovrà vedersela con avversari tosti. All’esordio infatti Cobolli dovrà vedersela con Frances Tiafoe (che sull’erba ha conquistato il suo ultimo titolo nel 2023). Vincendo l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Tallon Griekspoor e Sho Shimabukuro agli ottavi, con ogni probabilità Auger-Aliassime ai quarti e uno tra Medvedev e Rublev in semifinale.

Cobolli e Zverev subito in campo dopo Parigi, ad Halle la rivincita del Roland Garros?

Un percorso complicato ma certamente non impossibile per il recente finalista del Roland Garros, che ad Halle vuole subito entrare in confidenza con l’erba per arrivare preparato a Wimbledon, dove dovrà difendere il quarto raggiunto la passata stagione. A spingere Cobolli in Germania potrebbe anche essere la voglia di vendetta su Zverev, che Flavio potrebbe incontrare nuovamente in semifinale per una rivincita a due settimane esatte dalla finale di Parigi.

Bellucci in coppia con Kyrgios, che sfida Shelton

Con ogni probabilità proprio per prendere subito confidenza con l’erba, Cobolli ad Halle disputerà anche il torneo di doppio in coppia con Shelton, così come Zverev, che invece giocherà insieme al suo grande amico Marcelo Melo. Scorrendo il tabellone di specialità non può che saltare all’occhio anche l’inedita coppia composta dall’azzurro Mattia Bellucci e Nick Kyrgios, il quale sta cercando di accumulare più partite possibile per arrivare preparato a Wimbledon. L’australiano sarà impegnato anche in singolare, dove proverà a sorprendere la testa di serie n°3 Shelton.