Roland Garros, Cobolli si traveste da Sinner: demolito Tien. L’impresa in uno stadio vuoto poi il siparietto sulla finale di Champions

Il tennista romano domina l’incontro con il promettente statunitense Tien in tre set e agli ottavi di finale trova la rivelazione Svajda. Flavio ha un’occasione importante

Flavio Cobolli non trema, ora che gli occhi dell’Italia si spostano anche su di lui per una speranza in questo Roland Garros, il romano non sbaglia. Il tennista romano domina il match contro lo statunitense Learner Tien che sulla carta doveva rappresentare una delle maggiori insidie sul cammino dell’azzurro. L’accesso agli ottavi di finale rappresenta un’opportunità importante per sognare qualcosa di grande anche nei prossimi giorni. Senza Sinner, il tricolore sventola comunque alto a Parigi.

L’impresa in uno stadio semivuoto

E’ sabato ma c’è un clima che di certo non invita a uscire nelle ore più calde. Il programma del Roland Garros sul Philippe Chatrier comincia proprio con il match di Flavio Cobolli, in una delle sfide che alla vigilia sembra essere una delle più attese ed equilibrate. Learner Tien è infatti considerato uno dei talenti emergenti del circuito maschile e ci si aspetta un pubblico degno di una sfida che vale gli ottavi di finale in uno slam. Ma non è così, colpa delle temperature torride probabilmente, ma la prestazione super di Flavio va in scena in un impianto semivuoto e che toglie un po’ di pathos e di coinvolgimento alla partita. E forse un match di questo livello avrebbe meritato uno slot orario diverso.

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La grande occasione per Flavio

Al Roland Garros ci sarà un “primo vincitore slam”. Dopo l’uscita di scena in successione di Jannik Sinner prima e poi di Novak Djokovic, è arrivato anche il primo vero verdetto di questa edizione del torneo francese. Il vincitore di quest’edizione sarà di fatto un inedito, chi alzerà il trofeo domenica 7 giugno sarà un giocatore che in carriera non ha mai vinto un Major. Difficile in questo pensare che Cobolli possa aspirare ad arrivare fino alla linea del traguardo ma la sua parte di tabellone gli offre senza dubbio una possibilità importante. La prossima sfida in programma lunedì lo mette di fronte alla rivelazione americana Zachary Svajda che ha firmato l’ennesima sorpresa di questa edizione battendo in cinque set il “terraiolo” Francisco Cerundolo (testa di serie numero 26 del seeding). Oltre all’azzurro, le altre teste di serie di questa porzione di tabellone sono lo statunitense Tiafoe (19), il canadese Auger-Aliassime (numero 4 e da annoverare tra i favoriti) e lo statunitense Nakashima (31 e che affronterà proprio Auger-Aliassime).

Roland Garros: il tabellone maschile

Il siparietto con i tifosi francesi

Dopo la partita e con la tensione che finalmente va via, è anche il momento di scherzare per Flavio Cobolli che si lancia subito sulla finale di Champions tra PSG e Arsenal in programma stasera: “Oggi sono felice ma non parliamo di tennis, oggi c’è la finale di Champions League. Io ho giocato nelle giovanili della Roma con Calafiori quindi per me è una partita speciale”. Il pubblico subito rumoreggia e Flavio deve correggere il tiro: “Calma, lasciatemi finire. Amo anche il PSG per via di Luis Enrique che è stato allenatore della Roma. Mi auguro una grande finale ma vi chiedo una cortesia, in caso di vittoria del PSG fate piano perché avrei bisogno di dormire stanotte”.