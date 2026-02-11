Incubo Cobolli, perde a Dallas contro Pinnington Jones: riecco Berrettini, lotta e batte Coria a Buenos Aires

Destini diversi per gli eroi dell'ultima Davis: continua il momento di no di Flavio, piegato al primo turno da un Carneade britannico, mentre Matteo "rinasce" in Argentina.

Destini diversi per gli eroi dell’ultima Coppa Davis, vinta dall’Italia a Bologna grazie ai loro successi. Flavio Cobolli a Dallas continua a vivere un incubo fatto di sconfitte in successione, anche contro avversari non di primo livello, mentre dopo un lungo stop si rivede Matteo Berrettini, tornato in campo – e vincente – a Buenos Aires. Per il primo c’è da capire il perché di questa partenza di stagione nettamente al di sotto delle aspettative, mentre confortano la tenuta mentale e fisica di “The Hammer” sull’infuocata terra rossa della capitale argentina contro uno dei beniamini di casa, Federico Coria.

Cobolli, avvio di 2026 senza una vittoria

Incredibile ma vero, Cobolli non ha ancora vinto neppure una partita in questo 2026. Alla lista dei flop del giovane tennista romano, che pure nella classfica ATP s’è arrampicato fino alla 20ma posizione, va aggiunta l’incredibile sconfitta rimediata a Dallas dal “Carneade” Jack Pinnington Jones. Un duplice 6-2 che la dice lunga sul momento particolare attraversato da Cobolli, tanto a livello di condizione fisica quanto di fiducia. Il britannico, proveniente dalle qualificazioni, ha lasciato le briciole all’italiano, già reduce dalle eliminazioni al primo turno agli Australian Open e a Montpellier.

Berrettini rinato: vittoria in due set su Coria

Buone notizie invece da Buenos Aires, dove Matteo Berrettini s’è presentato per testare condizione e convinzione in un ATP 250 che sarebbe anche alla sua portata, a patto di ritrovare la brillantezza dei giorni migliori. Confortante l’esordio: battuto in due set, con un doppio 7-5, un “enfant du pays” del calibro di Federico Coria, fratello dell’ex numero 3 Guillermo. Buona la prestazione di “The Hammer”, che nel primo set ha trovato la zampata vincente sul 5-5 mentre nel secondo ha prima sprecato un buon vantaggio (4-1) e un matchpont nel decimo gioco, per poi chiudere con un altro 7-5. Negli ottavi se la vedrà col ceco Vit Kopriva.

Delusione Passaro: spreca e perde contro Buse

Delusione, sempre a Buenos Aires, per la clamorosa eliminazione di Francesco Passaro, capace di perdere un match praticamente già vinto contro il peruviano Ignacio Buse. Una partita che il tennista italiano stava portando a casa in scioltezza, dopo aver vinto 7-5 il primo set e aver preso il largo fino al 5-1 nel secondo. Dopo aver sciupato due matchpoint, l’incredibile svolta: Passaro ha accusato il colpo, mentre il sudamericano ha iniziato a credere nella miracolosa rimonta. Il secondo set si è chiuso 7-5 per Buse, che ha poi completato l’opera al terzo vincendo 6-4. Per l’azzurro tanto amaro in bocca, soprattutto dopo l’ottimo cammino nelle qualificazioni.