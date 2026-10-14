La prudenza non è mai troppa. Evidentenemente Flavio Cobolli non si sente ancora al sicuro della qualificazione alle ATP Finals, se è vero che – a onta della stanchezza fisica e mentale palesata nel corso del recente swing asiatico – ha deciso di iscriversi al torneo di Lione, ATP 250 in programma nella città francese da lunedì 19 a domenica 25 ottobre. Per Cobolli si tratta dell’ennesima fatica stagionale, resa possibile dall’improvviso forfait di Frances Tiafoe, numero 1 del seeding costretto a rinunciare a causa di un infortunio alla gamba. Il suo posto al vertice del main draw è stato preso proprio da “Flavietto”, decisione che sta già scatenando discussioni.
- ATP Finals, il vantaggio di Cobolli nella race
- Troppe battute d'arresto di recente per Flavio
- Lione, la spedizione italiana è davvero nutrita
ATP Finals, il vantaggio di Cobolli nella race
Cobolli, infatti, ha un ampio vantaggio nella race quando mancano ormai poche settimane alla chiusura dei giochi: 700 punti di margine sul primo degli esclusi, Novak Djokovic, con altri cinque giocatori nel mezzo. Forse memore di quanto accaduto lo scorso anno all’amico Musetti, Cobolli ha però scelto – di concerto col team – di aggiungere un torneo all’intenso stagionale. A Lione ci sono in palio “appena” 250 punti, ma per il tennista azzurro è importante soprattutto ricominciare a vincere: da qualche tempo, infatti, non gli riesce più. E i segni di logoramento, più nervoso che fisico, iniziano a farsi notare, al termine di una stagione da urlo.
Troppe battute d’arresto di recente per Flavio
Dopo la sconfitta in semifinale a Cincinnati contro Fils, Cobolli ha inanellato una serie di risultati deludenti. Allo US Open è uscito di scena al terzo turno contro Blockx, in Laver Cup ha perso con Tien, a Pechino è uscito subito contro Safiullin e a Shanghai ha fatto altrettanto contro Mannarino. Quattro ko di fila, mentre alle sue spalle nella race gli altri hanno iniziato a correre. Arrivare a Torino è un traguardo troppo importante per l’eroe dell’ultima Davis, anche a costo di accumulare fatiche, partite e tossine. Per lo meno, a Lione Cobolli non correrà il rischio di annoiarsi: la spedizione italiana, infatti, è nutritissima.
Lione, la spedizione italiana è davvero nutrita
Lione rappresenta una tappa importante – l’ennesima – per un altro “deluso” dai tornei asiatici, Lorenzo Musetti. Il carrarino va a caccia di vittorie e di entusiasmo in Francia, un po’ lo stesso obiettivo perseguito da Matteo Berrettini, che proprio non riesce a dare continuità alla sua azione: non gli riesce di vincere due partite consecutive addirittura dall’ultimo Wimbledon. Completano il lotto altri due azzurri: Matteo Arnaldi, reduce dalle sconfitte a testa alta contro Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, e Lorenzo Sonego, protagonista di una stagione in chiaroscuro e segnata da pochi picchi.