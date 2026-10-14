Anche Arnaldi e Sonego nel tabellone del torneo francese che mette in palio 250 punti. Ma fa discutere la decisione del tennista romano, apparso stanco in Cina.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La prudenza non è mai troppa. Evidentenemente Flavio Cobolli non si sente ancora al sicuro della qualificazione alle ATP Finals, se è vero che – a onta della stanchezza fisica e mentale palesata nel corso del recente swing asiatico – ha deciso di iscriversi al torneo di Lione, ATP 250 in programma nella città francese da lunedì 19 a domenica 25 ottobre. Per Cobolli si tratta dell’ennesima fatica stagionale, resa possibile dall’improvviso forfait di Frances Tiafoe, numero 1 del seeding costretto a rinunciare a causa di un infortunio alla gamba. Il suo posto al vertice del main draw è stato preso proprio da “Flavietto”, decisione che sta già scatenando discussioni.

ATP Finals, il vantaggio di Cobolli nella race

Cobolli, infatti, ha un ampio vantaggio nella race quando mancano ormai poche settimane alla chiusura dei giochi: 700 punti di margine sul primo degli esclusi, Novak Djokovic, con altri cinque giocatori nel mezzo. Forse memore di quanto accaduto lo scorso anno all’amico Musetti, Cobolli ha però scelto – di concerto col team – di aggiungere un torneo all’intenso stagionale. A Lione ci sono in palio “appena” 250 punti, ma per il tennista azzurro è importante soprattutto ricominciare a vincere: da qualche tempo, infatti, non gli riesce più. E i segni di logoramento, più nervoso che fisico, iniziano a farsi notare, al termine di una stagione da urlo.

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Troppe battute d’arresto di recente per Flavio

Dopo la sconfitta in semifinale a Cincinnati contro Fils, Cobolli ha inanellato una serie di risultati deludenti. Allo US Open è uscito di scena al terzo turno contro Blockx, in Laver Cup ha perso con Tien, a Pechino è uscito subito contro Safiullin e a Shanghai ha fatto altrettanto contro Mannarino. Quattro ko di fila, mentre alle sue spalle nella race gli altri hanno iniziato a correre. Arrivare a Torino è un traguardo troppo importante per l’eroe dell’ultima Davis, anche a costo di accumulare fatiche, partite e tossine. Per lo meno, a Lione Cobolli non correrà il rischio di annoiarsi: la spedizione italiana, infatti, è nutritissima.

Lione, la spedizione italiana è davvero nutrita

Lione rappresenta una tappa importante – l’ennesima – per un altro “deluso” dai tornei asiatici, Lorenzo Musetti. Il carrarino va a caccia di vittorie e di entusiasmo in Francia, un po’ lo stesso obiettivo perseguito da Matteo Berrettini, che proprio non riesce a dare continuità alla sua azione: non gli riesce di vincere due partite consecutive addirittura dall’ultimo Wimbledon. Completano il lotto altri due azzurri: Matteo Arnaldi, reduce dalle sconfitte a testa alta contro Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, e Lorenzo Sonego, protagonista di una stagione in chiaroscuro e segnata da pochi picchi.