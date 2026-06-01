Cobolli ai quarti! Svajda si schianta e Flavio lo soccorre: sfogo di Ruud contro gli sponsor del Roland Garros

Cobolli parte bene poi soffre e perde il primo set dell'incontro ma batte Svajda (protagonista di una brutta caduta) per accedere ai quarti di finale del Roland Garros. Flavio conquista anche il pubblico francese a suon di frasi sboccate e battute sulla Roma e il PSG

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Primo match veramente lottato per Flavio Cobolli, che dopo essersi portato rapidamente avanti di due set ha rischiato di farsi rimontare da Zachary Svajda – protagonista anche di una brutta caduta -, riuscendo però a evitare il quinto set e volando dunque per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. L’azzurro conquista anche il pubblico di Parigi con la sua genuinità e avvisa ironicamente i recenti campioni della Champions League del PSG sulla presenza della Roma per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Cobolli perde il primo set del torneo ma vola ai quarti

Le dominanti vittorie in serie su Pellegrino, Wu e Tien hanno dato un’enorme fiducia a Cobolli, che anche contro Svajda dimostra di essere in stato di grazia, conquistando agevolmente i primi due set col risultato di 6-2 6-3. Quando la partita sembrava ormai avere un finale già scritto ecco però che arriva la reazione di Svajda, che ottiene il primo break dell’incontro in apertura di terzo set (salvo però perderlo subito) e poi costringe Flavio al tie-break dove vince con coraggio e toglie all’azzurro il primo set dell’incontro.

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Arrivati al quarto set Cobolli però si ridesta e parte alla grande conquistando due break e salvando due palle del contro-break per lanciarsi sul 4-0. Arrivato il momento di servire per l’incontro Flavio però perde un po’ di lucidità, mentre Svajda trova soluzioni coraggiose che gli permettono di compiere un’incredibile rimonta e allungare anche questo parziale al tie-break, dove però, questa volta, a trionfare è Cobolli.

Svajda si schianta contro il seggiolone della giudice di sedia: gesto di fair play di Cobolli

Proprio nei primissimi game del match, l’incontro è stato interrotto qualche minuto a causa di un piccolo infortunio rimediato da Svajda in occasione di una brutta caduta nel tentativo di recuperare una palla corta dell’azzurro. Lo statunitense è andato a sbattere in maniera abbastanza violenta contro i cartelloni pubblicitari che decorano il seggiolone della giudice di sedia, procurandosi un leggero infortunio al gomito che lo ha obbligato a chiedere l’intervento del fisioterapista nel seguente cambio campo.

In occasione della caduta di Svajda Cobolli si è reso protagonista di un bel gesto di fair play, andando subito a sincerarsi delle condizioni del suo avversario, porgendogli prima un asciugamano e aiutandolo poi a sciacquare la ferita per permettergli di riprendere a giocare.

Cobolli conquista il pubblico del Roland Garros a suon di francesismi e “avvisa” il PSG sulla Roma

Una vittoria sofferta e per questo forse ancora più goduta da Cobolli, apparso sorridente nell’intervista post partita in cui ha conquistato il pubblico francese del Roland Garros anche grazie a qualche uscita un po’ sboccata ma certamente genuina: “Quello che ho capito oggi è che le partite non sono mai chiuse e oggi me la sono quasi fatta sotto (per edulcorare un po’ quanto detto da Flavio al termine dell’incontro, ndr). Ora sono felice ma ancora un po’ teso, devo recuperare un po’ adesso.

Questo è il mio Grand Slam preferito, adoro giocare sulla terra, il pubblico è straordinario e mi ha aiutato tanto oggi ed è stato molto importante evitare il quinto set in vista del prossimo turno. Ringrazio il mio angolo, forse anche qualcuno di loro ha rischiato di farsela addosso (frase sempre edulcorata, ndr). Sono felice e onorato di avere la chance di giocare un altro match qui, non vedo l’ora”.

Grande appassionato di calcio, Cobolli ha poi fatto i complimenti al PSG e scherzato sulla presenza della Roma – sua squadra del cuore – alla prossima edizione della Champions League: “Sono forse il più grande fan del calcio nel tour quindi ci tengo a fare i complimenti al PSG, anche se non mi ha fatto dormire la scorsa notte. Voglio però avvisarvi che l’anno prossimo ci sarà anche la Roma in Champions League, quindi state attenti (ride)”.

Ruud, duro sfogo contro gli sponsor del Roland Garros

Per quanto in questo caso l’incidente è apparso inevitabile, con Svajda che è arrivato con troppa foga in direzione del seggiolone che sempre si trova in quella posizione, purtroppo non è la prima volta che gli sponsor sui campi del Roland Garros hanno mietuto una vittima nel corso di questa edizione del torneo. Era già capitato a Kate Boulter, inciampata – ma senza conseguenze per fortuna – su uno dei pannelini di Lacoste e poi a Zeynap Sonmez, che per lo stesso motivo è stata costretta invece a ritirarsi dal torneo.

Questi sono solo alcuni dei casi verificatisi in questi giorni e che hanno scatenato accese polemiche, come quella di Casper Ruud, che in occasione del match contro Joao Fonseca si è sfogato duramente contro la giudice di sedia per il posizionamento dei pannelli pubblicitari, a suo parere messi in maniera da poter comportare infortuni ai giocatori: “Penso sia più importante la salute dei giocatori che dei maledetti sponsor”.