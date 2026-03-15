Cobolli ringrazia e ‘sfotte' Bencic, che svela una novità sugli Internazionali d’Italia: torna il doppio misto a Roma?

Rivelazione a sorpresa sui prossimi Internazionali d'Italia da parte di Bencic, che ha svelato come potrebbe tornare a giocare in coppia con Cobolli proprio a Roma, dove dopo il successo a Indian Wells potrebbe tornare a disputarsi il torneo di doppio misto

A tenere alto il nome dell’Italia anche nel doppio a Indian Wells ci ha pensato a sorpresa Flavio Cobolli, vincitore del torneo di doppio misto dopo aver battuto i numeri 1 del seeding Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool in coppia con Belinda Bencic, con cui sembra trovarsi pienamente a suo agio, come dimostra anche la simpatica intervista a due dopo il successo in finale. intervista durante la quale la svizzera ha svelato anche una possibile novità riguardo la prossima edizione degli Internazionali d’Italia.

Cobolli prende in giro Bencic

Uscito al secondo turno contro Frances Tiafoe in singolare, Cobolli si è rifatto trionfando nel doppio misto a Indian Wells con Bencic, con cui non solo ha dato vita a una coppia vincente, ma anche a un bel legame di amicizia come testimonia anche la simpatica intervista post premiazione, durante la quale Flavio ha preso un po’ in giro la sua compagna mettendola in imbarazzando svelando come sia stata l’elvetica (che scherzosamente ha poi smentito) a chiedergli di giocare assieme e poi la figlia piccola di Bencic: “Me l’ha chiesto lei di giocare insieme, scusate se lo dico. Avevo qualche problema al polso, abbiamo aspettato fino all’ultimo prima di firmare, quando i problemi sono scomparsi. Lei è sempre stata dolcissima con me, non come sua figlia”.

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Gli ‘sfottò’ di Cobolli non si sono esauriti qui, con il tennista classe 2002 che ha poi preso in giro Bencic – che in carriera ha già conquistato due tornei di questo livello oltre a un oro olimpico in singolare – sulle sue possibilità di aggiudicarsi un torneo come questo in singolare, “In realtà sono felice di aver potuto ancora giocare con lei. Qui è sempre un teatro importante, posso imparare molto da lei, una vera campionessa che sa giocare in maniera incredibile e che presto potrà competere anche per un torneo come questo, in singolare”, scatenando le risate dell’elvetica che ha replicato con un ironico “Grazie!”.

Dopo gli ‘sfotto’ anche i ringraziamenti a Bencic

Dopo le simpatiche prese in giro Cobolli ha però speso anche parole al miele per Bencic, spiegando come giocare con lei lo abbia aiutato sotto alcuni aspetti e come sia una giocatrice da cui prendere spunto per crescere: “L’ho conosciuta fuori dal campo e ho visto come sa cambiare quando scende in campo. Sa focalizzarsi sul match, lo sguardo, tutto è diverso. Io ogni tanto perdo la concentrazione ma con lei vicino questo non succede. Ho parlato di lei con mio padre, su come si allena. Certo anche lei può prendere qualcosa da me, ma sono di più le cose che posso imparare io da lei”.

Bencic, le parole al miele per Cobolli

Belle parole ricambiate anche da Bencic, che ha prima svelato il bel rapporto che in realtà lega Flavio a sua figlia piccola, “Lei è in quella fase di grande timidezza ma Flavio ci sa fare davvero con i bambini e quindi si sta entrando nel suo cuore, lentamente”, e poi spiegando come sia facile entrare in sintonia con Cobolli: “A volte hai a che fare con grandi campioni ma manca la giusta chimica. Noi invece, dopo un buon doppio in Cina abbiamo avvertito subito questo legame naturale; lui in questo torneo ha giocato benissimo, ha fatto tutto nella maniera giusta. È bello avere al tuo fianco una persona con cui ti intendi anche senza parlare, con cui ci si supporta vicendevolmente”.

Bencic svela una novità sugli Internazionali d’Italia: ci sarà il doppio misto?

Il bel successo a Indian Wells ha portato Bencic a pensare già alla prossima occasione dove potrà giocare in coppia con Cobolli. Occasione che potrebbe arrivare anche prima del previsto, almeno stando alle parole di Belinda che ha svelato il possibile ritorno del doppio misto anche a ‘casa’ di Flavio, ovvero agli Internazionali d’Italia, dove non si disputa dal 1968: “Questi tornei, come quello dello scorso settembre allo US Open, sono ottime occasioni per giocare tra di noi. Credo che presto ce ne sarà uno a Roma, mi auguro di poterlo disputare. Sarebbe bellissimo”.