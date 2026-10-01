China Open: l'azzurro, stanco dopo l'avventura in Laver Cup, cede in due set lasciando per strada punti pesantissimi nella race. In Giappone Luli si vendica del norvegese.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Pechino (o se si preferisce: al China Open) è già finita. Stanco dopo la Laver Cup e sfiancato dal viaggio intercontinentale da Londra alla capitale cinese, l’azzurro ha ceduto quasi senza colpo ferire a un Roman Safiullin in gran forma, reduce dalla semifinale persa al torneo di Hangzhou contro l’amico e connazionale Daniil Medvedev. Partita dominata dal russo, contro un Cobolli ombra di se stesso. È cominciata alla grande, invece, la cavalcata di Luciano Darderi a Tokyo: per il talento di Villa Gesell netta vittoria in due set contro un brutto cliente, Casper Ruud.

Pechino, Cobolli cede di schianto a Safiullin

Cobolli parte bene contro il russo. Nel terzo game ha a disposizione due palle break sul 15-40, poi un’altra ai vantaggi: ma non sfrutta l’occasione. È invece Safiullin a strappare il servizio all’azzurro nel gioco successivo, dopo una lunga serie di chance sprecate da Cobolli. Il break è un tesoretto che il russo sfrutta a dovere, portando a casa il parziale sul 6-3. Cobolli cambia la maglietta tra un set e l’altro, ma stavolta la mossa non funziona. Safiullin prende il largo anche nel secondo parziale piazzando due break. Cobolli sembra depotenziato, prova a rientrare nel sesto gioco ma anche in questa circostanza le due palle break scappano. Finisce 6-2 per il rivale, addio Pechino per Flavietto.

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Rischio ATP Finals per Cobolli: la situazione

La repentina eliminazione dal China Open rischia di avere ripercussioni pesanti per Cobolli, che facendo strada nel torneo avrebbe potuto guadagnare una posizione in classifica a scapito di Auger-Aliassime. Ma è alla race che porta alle ATP Finals che il tennista italiano adesso guarda con preoccupazione. Flavio è quinto a quota 3530 punti, con un migliaio di lunghezze di vantaggio sul nono: Jodar. Anche Fritz e De Minaur sono subito alle spalle dello spagnolo. Cobolli rischia soprattutto di essere sopravanzato da Tiafoe, Fils e Medvdedev, che lo inseguono a una manciata di punti, trasformando l’ultimo mese prima di Torino in una “corsa” pericolosa a livello psicologico: Musetti ne sa qualcosa.

Tokyo, Darderi asfalta Ruud: adesso Jacquet

A Tokyo, intanto, un Darderi in formato Davis si prende la rivincita su Ruud, che l’aveva surclassato nella semifinale degli Internazionali d’Italia. Stavolta a dettar legge è “Luli”, che porta a casa al tie-break un primo set equilibrato (7-3) e poi chiude i conti con un secondo parziale condotto in modo molto autorevole e chiuso con un game vinto a zero (6-3). Nel prossimo turno per l’italo-argentino ci sarà da fare i conti col francese Kyrian Jacquet, capace di surclassare un Holger Rune ancora lontano dalla miglior condizione: 6-3 6-1 il punteggio per il transalpino sul danese, in appena 55 minuti di gioco.