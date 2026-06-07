Cobolli da sogno, ma che rammarico: Zverev svela l’errore di Flavio che ha deciso il quinto set del Roland Garros

Questo Roland Garros si conclude con un po' di rammarico per Cobolli, il quale però non può che essere incredibilmente soddisfatto dell'impresa messa in piedi a Parigi

Dall’uscita di scena di Jannik Sinner e Novak Djokovic tutti davano Alexander Zverev come favorito senza rivali alla vittoria del titolo. Un titolo che solo un grandissimo Flavio Cobolli ha provato a sottrargli all’ultimo, disputando una finale incredibile spingendosi fino al quinto set, dove però ha pagato la comprensibile inesperienza a questi livelli, commettendo un errore che ha permesso al tedesco di svoltare un match che a quel punto sembrava poter essere in mano all’azzurro.

Una finale lottatissima al Roland Garros

Alla vigilia si temeva il rischio di assistere a una finale a senso unico in favore di Zverev. Una sensazione amplificata dopo un primo set senza storia, con Cobolli entrato in campo forse un po’ teso e incapace di tenere testa a Sascha, che ha vinto facile per 6-1 il primo parziale. Da quel momento però il match è completamente svoltato, con Flavio che si è fatto sempre più coraggioso, sfruttando gli errori del tedesco e conquistando prima il secondo e poi il quarto set, allungando il match al quinto e crollando solamente dopo poco più di quattro ore e un quarto.

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La rivelazione di Zverev sulla svolta nel quinto set

Arrivati al quinto set si aveva anzi anche l’impressione che ad avere qualcosa in più dal punto di vista fisico e mentale fosse proprio Cobolli, mentre Zverev sul finire del quarto era sembrato sempre più senza energie e – come ammesso da lui stesso – vittima anche di un po’ di crampi. Una situazione che Sascha è riuscito a svoltare grazie all’inizio dell’ultimo parziale come ha rivelato nell’intervista post finale a Eurosport: “Dopo il quarto set Cobolli ha lasciato il campo per cinque minuti e poi ha giocato un primo game nervoso nel quinto parziale e da quel momento sono riuscito a riprendere in mano la partita”

Che rammarico il quinto set per Cobolli, ma questo Flavio merita solo applausi

Un quinto set (come un po’ anche l’esito beffardo del terzo) che ha causato inevitabilmente un po’ di rammarico in Cobolli, il quale ha prima permesso a Zverev di recuperare un po’ di energie allungando il cambio campo e poi ha commesso tanti errori, facendosi prendere dalla frenesia e finendo spesso con lo sbagliare nei momenti clou dell’incontro. Situazioni che hanno causato un po’ di frustrazione nell’azzurro, arrivato a mangiarsi un fiore (per salvare le mani) dopo una chance sprecata. Errori certamente dettati dalla tensione e anche dall’inesperienza a questi livello di Flavio, che però non può che essere assolutamente soddisfatto di quanto mostrato al Roland Garros, dove ha disputato un torneo incredibile, mostrando gli incredibili passi in avanti compiuti e di essere ormai pienamente un giocatore che vale la top-10.

Ora però arriva forse la parte più importante per Cobolli, quella di non guardare a questa finale con rammarico o tristezza, ma con gioia e la consapevolezza che sarà solamente il punto da cui ripartire per ottenere traguardi ancora più importanti, come da lui detto anche nel discorso post premiazione: “Voglio ringraziare anche tutto il muro azzurro che ha cercato di aiutarmi per tutto l’incontro. Non riesco a guardarvi ora se no piango. Voglio solo chiedervi una cosa, sono state due settimane bellissime e ora voglio vedere solo sorrisi da parte vostra, perché è stato bellissimo essere stato qui con voi, è sempre un privilegio lavorare con voi, grazie per essere venuti. Mia mamma è ancora viva quindi sono felice. Chiudo con me stesso: ho iniziato a giocare a tennis quando ero piccolo e non mi sarei mai aspettato un risultato simile. Adesso che sono qui voglio solo rendere possibile che possa ottenere qualcosa di speciale, sono ancora giovane e di certo non è finita. Voglio godermi ogni singolo istante in campo con il mio sorriso”.