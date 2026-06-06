Cobolli-Zverev rinnova l'eterna sfida Italia-Germania. La finale in diretta free su Nove: Binaghi gongola

Cobolli e Zverev sono amici, ma domani saranno rivali in una finale inedita, ma non così scontata. E dove Flavio spera di tenere fede alla tradizione italiana che nel calcio la vede prevalere sui tedeschi quando conta...

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non parte favorito, ma in una finale slam i pronostici lasciano il tempo che trovano. Perché contano gli attimi, i momenti, le frazioni di secondo che servono per anticipare la mossa dell’avversario, uno sguardo furtivo che può far girare un punto da una parte piuttosto che da un’altra. E questo Flavio Cobolli lo sa: Sascha Zverev ha tutto da perdere, perché non dovesse vincere neppure stavolta dopo aver ceduto tre volte a un passo dal primo titolo slam in carriera (a Flushing Meadows nel 2020 contro Thiem, a Parigi nel 2024 contro Alcaraz e a Melbourne nel 2025 contro Sinner) sprofonderebbe in un abisso dal quale potrebbe faticare a riprendersi.

Un anno dopo, un modo ribaltato: perché Cobolli può farcela

Cobolli di questi tempi è un osso duro per tutti, e proprio Zverev ne sa qualcosa, visto che c’ha sbattuto il muso in semifinale a Monaco di Baviera poco meno di due mesi fa. Pochi giorni dopo il tedesco s’è preso la rivincita a Madrid, ma in generale un Cobolli fresco e riposato dopo il mancato derby con Arnaldi rappresenta una minaccia bella e buona. E il precedente dell’anno passato, quando al terzo turno parigino Sascha s’impose 3-0, lascia il tempo che trova.

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Oggi l’orizzonte è cambiato, per entrambi: Zverev arriva da un anno complicato, nel quale ha visto dilatarsi il divario da Sinner e Alcaraz, con tre finali perse (sull’erba di Stoccarda con Fritz, sul cemento di Vienna e la terra di Madrid contro Sinner) e la sensazione di non poter prescindere dall’opportunità che il destino gli ha posto dinanzi sui campi dello Chatrier, orfani di Alcaraz dal principio, di Djokovic e poi di Sinner.

Cobolli un anno fa vinceva ad Amburgo il primo 500 in carriera contro Rublev, ma tolti i quarti di finale conquistato a Wimbledon (ko. con Djokovic) e la tripletta di Davis con la quale ha regalato la terza insalatiera d’argento all’Italia ha avuto tanti alti e bassi, con le finali di Acapulco (vinta con Tiafoe a febbraio) e quella persa a Monaco contro Shelton (più fresco nella circostanza) preludio alla corsa sfrenata mandata a referto a Parigi. Male che vada lunedì sarà in top ten, dovesse alzare il trofeo addirittura in top 5. È l’Italia del tennis, bellezza.

Italia-Germania, un duello infinito: nel calcio (e ora nel tennis…)

Cobolli-Zverev sarà una finale degnissima, anche perché quando di mezzo ci vanno un italiano e un tedesco qualcosa di grosso succede sempre.

Due nazioni da sempre rivali nello sport che hanno dato vita a battaglie passate agli annali. Certo, la narrativa in questo caso attinge a piene mani dal calcio: l’Italia è da sempre l’incubo della Germania, prima quella dell’Ovest (battuta nel celeberrimo 4-3 del 1970 all’Atzeca di Città del Messico e di nuovo per 3-1 nella finale del mundial 1982 a Madrid), poi anche di quella unita, perché il 2-0 della semifinale giocata a Dortmund nel 2006 è ancora motivo d’orgoglio per schiere di emigranti italiani nelle zone della Ruhr (e non solo). Peraltro anche l’ultima sfida giocata a livello di Europei sorrise agli azzurri (il 2-1 di Varsavia 2012 con la doppietta di Balotelli e l’esultanza a petto nudo più iconica di sempre), ma nel calcio ormai si vive soltanto di ricordi e il tennis in qualche modo può aiutare a lenire il dolore.

Prendete il caso di Sinner: da 16 partite consecutive non c’è un tedesco che riesce a batterlo (Zverev è reduce da 9 battute d’arresto, di cui le ultime 7 consecutive…). Cobolli invece con i teutonici a livello ATP è in perfetta parità, con 5 vittorie e 5 sconfitte nei 10 incontri disputati. Mentre a livello di Davis (dove però non giochiamo contro dal 1991) i tedeschi sono avanti 6-2.

Confermata la diretta free su Nove. Panatta attende l’erede…

In un modo o nell’altro, domani sullo Chatrier l’atmosfera sarà comunque quella delle grandi occasioni. Nel tennis ormai tutto il mondo ci invidia e la Germania sa di poter provare almeno a porre un freno all’avanzata italica, che nell’anno in cui a Parigi non s’è presentato Musetti e dove Sinner è uscito al terzo turno rischia comunque di piantare la propria bandierina.

Cobolli, che è stato raggiunto anche dall’amico Edoardo Bove, sa di non avere nulla da perdere: i grandi ex del passato non lo danno per spacciato, per quanto tutti concordino sul fatto che lo Zverev ammirato in queste due settimane abbia qualcosa in più come base di partenza.

Flavio però avrà un intero Paese alle spalle: Alla fine Binaghi l’ha spuntata ancora una volta grazie alla diretta su Nove (che non era “dovuta”: solo a partire dal 2030 le finali slam entreranno nel novero degli eventi da mostrare in chiaro, inseriti nella rinnovata lista Agcom) ribadisce una volta di più la vocazione del tennis a essere sempre più il vero sport nazional-popolare di questo decennio. Ma stavolta sarebbe bello prendere spunto dai successi italiani (datati) nei confronti calcistici con i tedeschi: Panatta non vede l’ora di consegnare il trofeo a un connazionale (e per giunta, pure concittadino).