Cocciaretto, che passo indietro: fuori con l’austriaca Grabher! Esordio sul velluto per Paolini ed Errani

Dopo il titolo conquistato a Hobart, Elisabetta Cocciaretto esce subito all’esordio a Melbourne, sprecando troppo. Errani e Paolini non sbagliano al debutto.

Le fatiche di Hobart si sono fatte sentire: Elisabetta Cocciaretto non riesce a dare seguito alla fantastica settimana vissuta terra neozelandese, uscendo battuta un po’ sorpresa al primo turno degli Australian Open nel confronto contro l’austriaca Grabher. Una sconfitta inattesa per la ventiquattrenne marchigiana, che non è riuscita a dare seguito a quanto di buono fatto vedere nelle tappe di avvicinamento ti che avevano contraddistinto il primo slam dell’anno. Partono invece forte Jasmine Paolini e Sara Errani nel torneo di doppio.

