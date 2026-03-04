La tennista statunitense si è espressa dagli Stati Uniti, dove disputerà il Masters 1000, in merito alla guerra in Iran e le ripercussioni in Medio Oriente

“C’è tanta inutile violenza. I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le persone colpite, alle vite innocenti che vengono spezzate”. Ad affrontare con queste parole la guerra in Iran e l’intervento di Stati Uniti e Israele, è Coco Gauff. Afroamericana, passaporto statunitense, tra le più giovani e talentuose del circuito pro, la sua riflessione sul conflitto in corso – e le sue innumerevoli conseguenze – arriva da Indian Wells, dove sarà impegnata per il Masters 1000.

La rivelazione sul suo coach

“Il mio allenatore, Gavin McCann, in realtà si trova a Dubai in questo momento, è bloccato e non so se riuscirà a tornare – ha aggiunto Gauff – Voglio solo che sia al sicuro. Non so quando potrà partire. Stiamo affrontando la situazione giorno per giorno con lui”.

Coco, attuale numero 4 del ranking mondiale, che prima del torneo Wta di Dubai aveva criticato le scelte politiche del presidente Donald Trump, ha spiegato di essere a Indian Wells senza il suo coach il quale è ancora tra le persone in procinto di riuscire a lasciare il Paese del Golfo Persico.

La paura e il ruolo degli Stati Uniti

I timori, per la sua persona, non hanno mai indotto Gauff a temere per la sua vita, pur consapevole della situazione geopolitica dell’area e dell’intera regione. “In realtà non mi sono mai sentita in pericolo in molte parti del mondo. Sì, possono succedere episodi violenti, ma possono accadere in forme diverse. Per esempio, negli Stati Uniti abbiamo molti episodi di sparatorie di massa – ha detto -. Non penso che ci sia molto odio rivolto verso il Medio Oriente, credo piuttosto che si tratti di una serie di circostanze sfortunate che si stanno verificando proprio ora. Sono grata di essere riuscita ad andare via prima che la situazione degenerasse fino al punto in cui ci troviamo adesso”.

Ora Coco attende di essere raggiunta, prima possibile, dal suo allenatore il quale sarebbe ancora a Dubai, al momento in cui scriviamo.