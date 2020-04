Coco Gauff racconta il suo dramma

Anche battere l'ex numero uno al mondo Venus Williams a 15 anni a Wimbledon ha un prezzo da pagare. Coco Gauff, che dopo quella clamorosa vittoria del 1° luglio 2019 ha scalato velocemente la classifica mondiale del tennis femminile fino ad arrivare nelle top 50, prima quindicenne a riuscirci, racconta di aver sofferto di depressione. "Per tutta la vita, sono sempre stata la più giovane a fare le cose e questo ha creato delle aspettative che non avrei voluto" ha raccontato in un’intervista concessa all'Independent.

"Proprio prima di Wimbledon stavo faticando a capire se lo sport che facevo era davvero quello che volevo. Ho sempre avuto i risultati, quindi non era questo il problema, mi sono ritrovato a non apprezzare ciò che amavo. Mi sono resa conto che dovevo iniziare a giocare per me stessa e non per altre persone. Per circa un anno sono stata davvero depressa, sono serviti anche i pianti, ma adesso ne sono uscita più forte e conoscendo me stesso più che mai" le parole della tennista, spesso paragonata alle sorelle Williams.

"Innanzitutto, non sono ancora al livello di Serena e Venus. E tra l’altro sento sempre affermare che non è giusto che siano paragonate ad altre. Io le guardo ancora come miei idoli" ha concluso la Gauff.

Cori Gauff, per tutti Coco, è nata a Delray Beach, in Florida, il 13 marzo del 2004. Nonostante la sua giovanissima età, già nel 2019 ha conquistato i suoi primi tre tornei WTA: due in doppio con la connazionale Caty McNally e uno in singolare, a Linz, superando in finale Jeļena Ostapenko. Quest'ultimo successo le ha consentito di diventare la nona tennista più giovane dell'Era Open ad aggiudicarsi un trofeo e così di entrare nella tra le prime cento tenniste del mondo, precisamente alla 71esima posizione del ranking. Posizione che è anche in seguito stata in grado di migliorare.

16-04-2020