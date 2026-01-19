Coco Gauff si fa rossa per Sinner: "Se la cava piuttosto bene". Paolini sfida Frech, l'avvertimento di Panatta

Nuovo look per la statunitense ispirato proprio dal fenomeno azzurro e vittoria sull'uzbeka Rakhimova. Jas al 2° turno contro la polacca, i dubbi dell'ex capitano azzurro.

Il rosso di San Candido e la rossa di Atlanta. A sorpresa Coco Gauff s’è presentata a Melbourne per l’atteso debutto agli Australian Open con un’appariscente nuovo look, i capelli rosso fuoco, orgogliosamente ispirato alla tinta del fenomeno altoatesino. Come per Sansone, che aveva la forza nei suoi capelli, la mossa ha portato bene pure alla statunitense, che ha spazzato via senza troppi problemi l’uzbeka Kamilla Rakhimova, approdando al secondo turno dell’Happy Slam. Per ler più problemi col sole che con la rivale: chi gioca al mattino in zone non ombreggiate avrà grandi difficoltà.

Nuovo look e vittoria “alla Sinner” per Coco Gauff

Tutto facile per Gauff contro Rakhimova, battuta 6-2 6-3. Vittoria numero 250 in carriera per l’americana, che ha appena 21 anni e che s’ispira – neanche troppo a sorpresa – a Sinner. “I capelli? Ho pensato fosse una buona idea visto che c’è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene“. Quindi sulla partita: “Kamilla è un’avversaria dura per un primo turno, gioca molto profondo e rimette tutto in campo. Non è stato semplice“. La prossima avversaria sarà la serba Olga Danilovic: “Un osso duro, due anni fa qui ha battuto Jessica Pegula. Ha talento e non capita spesso che io affronti una mancina, sarà complicato. Devo restare federe al mio gioco”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Paolini nel prossimo turno c’è la polacca Frech

A proposito di prossima avversaria, Jasmine Paolini ha conosciuto la sua. Al secondo turno la garfagnina, reduce dalla perentoria vittoria su Aliaksandra Sasnovich, dovrà vedersela con la polacca Magdalena Frech, che ha travolto la slovena Veronika Erjavec con un punteggio che parla da solo: 6-1 6-1. Frech occupa la 57ma posizione del ranking WTA, un’avversaria tenace ma Paolini la conosce bene: “È una giocatrice ostica, è molto intelligente, magari non potentissima, però controbatte bene ed è una lottatrice. Bisogna entrare in campo con le idee chiare, con pazienza e cercare di fare una partita solida, perché è una che ti fa giocare tanto. Bisogna batterla, lei non regala niente”.

Australian Open, Panatta sui flop Cobolli e Berrettini

A Paolini e in generale a tutti gli azzurri in Australia ha lanciato un “avvertimento” Adriano Panatta nel corso della Domenica Sportiva: “Qui inizia la stagione ufficiale ed è un torneo che assomiglia a un incognito. Non sappiamo bene come stanno tutti i giocatori impegnati, è tutto da vedere. Paolini ha vinto facile ma era normale, Alcaraz pure, aspettiamo Sinner per vedere in quali condizioni potrà essere“. Quindi sui flop Cobolli e Berrettini: “Male. Cobolli non stava bene e ha perso un match che doveva vincere, aveva male al pancino. Purtroppo anche Berrettini si è ritirato perché gli è tornato il dolore addominale. Mi dispiace molto, stava giocando davvero bene ultimamente”.