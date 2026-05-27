Coco Gauff, ammissione scioccante sul pre incontro contro Townsend: incidente d'auto prima dell'esordio al Roland Garros

Rivelazione della stessa americana dopo la vittoria al debutto contro la connazionale in due set, le sue parole e il sollievo

Come previsto, l’esordio di Coco Gauff al Roland Garros 2026 è stato vincente, concedendo poco e nulla alla connazionale Taylor Townsend, ma l’avvicinamento al match emerso a posteriori è stato pericoloso oltre che di notevole impatto sul piano psicologico. La numero 4 della classifica WTA è stata coinvolta, suo malgrado, in un incidente stradale sulla strada verso i campi del torneo parigino, particolare di non poco conto che ha rivelato la stessa Coco.

L’incidente prima del Roland Garros di Coco Gauff

Gauff non ha riportato conseguenze sul piano fisico, ma avrebbe potuto avere un proprio impatto dalla ricostruzione effettuata dalla stessa tennista ai microfoni di TNT Sports. “Abbiamo avuto un piccolo incidente d’auto mentre stavamo andando al campo. Abbiamo urtato un palo. Ho sentito un piccolo impatto e ho rovesciato il mio succo su tutta la macchina”, ha svelato la tennista statunitense. “L’auto non era guidabile. Così alla fine abbiamo preso un taxi”.

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Il vestito incastrato

Ma quanto accaduto poi a Coco non si limitato a questo sgradevole sinistro stradale, considerando poi tutto quello che è accaduto a seguire: “E subito prima di entrare in campo il vestito mi si è incastrato, quindi la mia fisioterapista era in bagno ad aiutarmi a toglierlo. È stata una giornata movimentata”, ha ammesso la statunitense che ha già vinto a Parigi e arriva con un notevole carico di aspettative.

L’epilogo e la prossima avversaria

“È stata una giornata frenetica, ma credo che possa essere di buon auspicio – ha aggiunto sorridendo – Quando succede qualcosa del genere, ti aiuta a non pensare troppo alla partita. Sono semplicemente felice di essere qui, sana e salva”, ha ribadito Coco la quale ha superato la rivale in due set 6-4, 6-0 senza particolari problemi. Adesso la attende Mayar Sherif.