Cocu rischia, si parla di Roberto Carlos

Anche in Turchia le panchine ci mettono poco a traballare, a maggior ragione se l'occupante non è stato protagonista di un buon avvio con la squadra che gli è stata affidata.

E' il caso di Phillip Cocu, messo sulla graticola dalla stampa locale dopo la pesante sconfitta del suo Fenerbahce in casa della Dinamo Zagabria in Europa League e già reduce da tre sconfitte in campionato.

In caso di esonero dell'olandese c'è già un nome a fare capolino, anche secondo i media spagnoli: è quello di Roberto Carlos, l'ex laterale brasiliano visto anche in Italia con la casacca dell'Inter.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 18:35