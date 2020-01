Si ingarbuglia la situazione legata a Massimo Coda.

Non c'è solamente un Monza in rampa di lancio verso la serie B sulle tracce dell'attaccante in scadenza di contratto con il Benevento.

Stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà per il 31enne di Cava de' Tirreni sarebbe fatto avanti il Frosinone.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 12:38