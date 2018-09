Cognigni annuncia il rinnovo di Pioli

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni, ha annunciato il rinnovo di Stefano Pioli.

"Mi dispiace che sia venuto a contatto con Pioli così tardi, ma sono contento del lavoro che stiamo svolgendo insieme – ha esordito Cognigni – e non ci siamo posti il problema di non rinnovare. Non dico che sia una formalità, ma vogliamo continuare tutti con lui".

L'attuale accordo tra la società viola e l'ex tecnico dell'Inter scade a giugno 2019.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 19:50