Collina: 'Oliver? Ottimo background'

Poco meno di due mesi dopo, Real Madrid-Juventus fa ancora discutere. Il rigore, dubbio, concesso allo scadere ai blancos, poi campioni d’Europa, è costato ai bianconeri l’eliminazione ai quarti dopo l’impresa di segnare tre reti al “Bernabeu” senza subirne. La rabbia di Buffon e le furiose polemiche sull’adeguatezza dell’arbitro Michel Oliver sono stati gli argomenti di un’intervista che Pierluigi Collina, responsabile della Commissione Arbitri della FIFA, ha concesso a 'SkySport24".

Collina ha subito spiegato il perché del no, temporaneo, del massimo organo calcistico europeo all’utilizzo del Var: “Il Presidente della UEFA ha sempre detto che per garantire la competizione per club più importante al mondo, la Champions League, occorra iniziare a utilizzare questa tecnologia nel momento in cui ci sia la certezza sul suo funzionamento e questo perché ci sono delle problematiche che non sono molto chiare, che vanno risolte prima e che per essere risolte hanno bisogno di un certo tempo. Una cosa è preparare gli arbitri per una competizione nazionale, in cui tutti vengono da uno stesso Paese, un’altra è prepararli per una competizione internazionale, per cui serve tempo".

Collina aggiunge poi che, nello specifico, il Var non avrebbe aiutato Oliver: “Credo che chiunque sappia come funziona il VAR abbia chiaro che quello è un episodio in cui non avrebbe potuto essere utilizzato. Le critiche non fanno mai piacere, però è normale riceverle, purché non scendano mai sul personale e abbiano un certo limite".



Infine, la difesa del direttore di gara inglese, da molti giudicato poco preparato per una gara così importante: “Non credo di dover replicare, io e chi lavora con me facciamo scelte basate sui fatti. Un fatto è che questo arbitro aveva arbitrato 199 partite di Premier League, un altro che poche settimane dopo ha arbitrato la finale di FA Cup fra Chelsea e Manchester United, per cui non credo che si possa definire un arbitro con questo background inesperto. Sicuramente nelle ultime stagioni abbiamo perso un certo numero di arbitri importanti in termini di numero di partite dirette e altri li perderemo nelle prossime stagioni per una questione di età”.



SPORTAL.IT | 01-06-2018 21:15