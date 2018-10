Collina: "Sempre più Var in futuro"

Il presidente della commissione arbitri Fifa Pierluigi Collina ha parlato della nuova tecnologia ai microfoni del sito ufficiale della Federazione: "La Fifa ricevuto molte richieste dopo il successo del Var alla Coppa del Mondo in Russia, da parte di leghe e confederazioni. Ad esempio l'Afc utilizzerà il Var nella Coppa d'Asia a gennaio cosi' come la Uefa che la usera' nella prossima Champions League".

"In futuro, il Var dovrebbe diventare ancora più popolare, quindi c'è la necessità di preparare gli arbitri per queste competizioni. Noi come Fifa siamo felici di fornire supporto e aiuto. Il seminario prevede lezioni teoriche e pratiche con il simulatore Var, che riproduce esattamente il Vor – la Video Operation Room, ed esercitazioni sul campo con i giocatori".

Sempre a proposito del VAR, Collina ha ricordato che "la prima volta che abbiamo discusso di una tecnologia video che avrebbe potuto aiutare gli arbitri era nel novembre 2014, quindi meno di quattro anni fa. Il VAR è ancora molto giovane".

SPORTAL.IT | 05-10-2018 18:10