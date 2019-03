Collovati: “Ecco come il Milan deve valorizzare l’attacco' 

Rino Gattuso potrebbe provare a risolvere le difficoltà a segnare del Milan cambiando modulo e sfruttando maggiormente il potenziale offensivo del suo organico: in particolare, trovando una collocazione tattica per Patrick Cutrone, giovane attaccante che spesso è risultato decisivo entrando dalla panchina e che forse meriterebbe anche qualche chances in in più da titolare. Il giovane del vivaio rossonero dovrebbe trovare spazio accanto a Krysztof Piatek, il che porterebbe Gattuso ad abbandonare il suo 4-3-3 per un modulo a due punte.

DUO POSSIBILE. Una soluzione possibile per l’ex rossonero Furio Collovati, ma soltanto a una condizione. “Uno tra Piatek e Cutrone deve sacrificarsi e allontanarsi dall’area di rigore. Non parlo solo in fase difensiva, ma anche in quella di costruzione della manovra”. Un problema, quello della coesistenza di due centravanti, che presto potrebbe avere anche l’Inter: anche se rientrerà Icardi sarà difficile per Luciano Spalletti lasciare in panchina l’ultimo Lautaro Martinez. “Anche loro sono due prime punte che possono giocare insieme – ha continuato Collovati -, ma nel calcio moderno non è più possibile mettere due centravanti statici”.

LA BOCCIATURA. L’ipotesi Piatek-Cutrone viene invece bocciata da Gianni Di Marzio. Intervistato nello stesso programma di RMC, l’ex allenatore ha spiegato che per Gattuso sarà difficile schierare nello stesso 11 il centravanti polacco e il giovane talento rossonero. “Alcune coppie possono coesistere – ha detto Di Marzio -, dipende molto da fattori tattici. Ma Cutrone e Piatek sono due prime punte d’area di rigore, si muovono solo in funzione del gol e per Gattuso sarà assai complicato riuscire a metterli insieme”.

SPORTEVAI | 27-03-2019 10:06