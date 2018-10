Collovati: "Finalmente un grande derby"

Domenica sera è in programma il derby Inter-Milan. Una sfida molto attesa, con entrambe le squadre in salute. Ne abbiamo parlato, in esclusiva per Sportal.it, con Fulvio Collovati, Campione del Mondo 1982 che ha indossato entrambe le casacche delle due squadre milanesi.

Collovati, che derby dobbiamo aspettarci?

"Un grande derby, finalmente. Sia l'Inter che il Milan sono in grande salute e puntano a posizioni importanti in classifica. Credo che sarà un match interessante e combattuto. Può succedere di tutto. non c'è un favorito".

Si parla tanto di Icardi e Higuain…

"La sfida tra Higuain e Icardi è molto stimolante. Sono le due stelle delle rispettive squadre e faranno di tutto per far vincere il proprio team. Ricordiamoci che lottano anche per la maglia della nazionale argentina…".

Chi potrebbe essere l'uomo chiave?

"Lasciando stare Higuain e Icardi, credo che nel Milan sarà fondamentale Suso che, ultimamente, è molto ispirato. Nell'Inter mi aspetto molto da Nainggolan, uno che sa affrontare certe sfide. Anche il comportamento delle difese farà la differenza".

SPORTAL.IT | 17-10-2018 08:05