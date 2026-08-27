Colo-Colo: Vozinha due mesi dopo il Mondiale torna in campo ma stava per farla grossa, ecco come è andata

Il portiere di Capoverde, rivelazione negli Usa, non giocava dal 3 luglio ed è partito titolare nel successo per 3-0 sull'Union Espanola nella copa Chile

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Buona la prima per Vozinha. Il portiere di Capoverde, rivelazione negli Usa ai Mondiali, non giocava dal 3 luglio – sconfitta di Capo Verde contro l’Argentina nei sedicesimi di finale – e 54 giorni dopo è tornato in campo. Vozinha è partito titolare nel successo del Colo per 3-0 sull’Union Espanola neell’ultima partita della fase a gironi della Copa Chile. Si è giocato all’Estadio Nacional, per preservare il campo del Monumental (che non è nelle migliori condizioni), il Colo-Colo era già qualificato, l’Unión Española, già eliminata, e i padroni di casa con questo risultato si sono assicurati il primo posto nel Gruppo E ma l’attenzione di tutti era per il portiere.

Dominio del Colo-Colo in coppa di Cile

Nella notte di domenica 2 agosto, l’aeroporto di Santiago era in fermento per l’arrivo di Vozinha , eletto miglior portiere dai tifosi ai Mondiali, e a ventiquattro giorni dal suo arrivo in Cile ecco il debutto in campo accompagnato dalla pioggia ma anche dall’entusiasmo dei 20.816 tifosi che hanno sfidato il freddo per essere presenti sugli spalti. Josimar José Évora Dias, ovvero Vozinha, indossava una divisa nera (tranne i calzettoni rossi), con la bandiera del suo paese sui guanti e il numero 29 sulla schiena e ogni sua parata è stata accolta da applausi. Dall’altra parte, il portiere spagnolo Enzo Uribe ha attirato l’attenzione per le sue parate.

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È stato lui a impedire che il punteggio diventasse più sbilanciato nel primo tempo. Maximiliano Romero ha aperto le marcature al 22′. Nei minuti di recupero, Bolados ha segnato il secondo gol, insaccando al volo un cross di Matías Fernández.. Nella ripresa, Cristián Díaz ha fatto il suo debutto in prima squadra, e anche Felipe Raipán ha avuto modo di scendere in campo, e ha segnato il terzo gol al 51′.

Le incertezze di Vozinha

E Vozinha? A parte le fasi finali, non è stato messo molto alla prova. Nel complesso, ha disputato una partita tranquilla. Tuttavia, ha avuto tre momenti in cui è sembrato incerto. Uno al 34′, con un rinvio impreciso su calcio d’angolo. L’altro al 59′, quando è uscito dalla sua area e c’è stata un’incomprensione con Román in fase offensiva.. E nei minuti di recupero, quando ha provato a dribblare un avversario, ha perso palla e ha rischiato di subire una rete. Errori probabilmente dovuti all’ansia e alla scarsa condizione fisica.

Al termine della partita, il portiere africano era soddisfatto: “Sono molto contento della mia prima partita, una sensazione fantastica, molto gratificante dopo tanto tempo senza giocare, ma sono felice di essere qui, felice di aiutare la squadra e felice per la vittoria. Ho avuto una lunga pausa dopo la partita contro l’Argentina ai Mondiali, e ho avuto due o tre settimane di vacanza. Quindi, avevo bisogno di un po’ di tempo per prepararmi, per essere pronto, e sono molto grato per tutto. È un grande onore indossare la maglia del Colo Colo. È la squadra migliore, la più grande del Paese, e continuerò a lavorare solo per poterla indossare”.

Il tecnico del Colo Colo Fernando Ortiz ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi ( “Siamo una squadra e la squadra ha fatto la differenza”) e riguardo all’esordio di Vozinha, ha dichiarato: “Josimar ha fatto bene. Analizzerò la partita più nel dettaglio in seguito. Non è stato messo alla prova quanto avremmo voluto, ma si è dimostrato all’altezza dei suoi compagni e ha sfruttato al meglio l’opportunità di giocare in porta per il Colo Colo. Questo è tutto ciò che posso dire per ora”.