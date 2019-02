Colombarini spiega le mosse di mercato

Nonostante la superiorità numerica, nel match contro il Torino la Spal è riuscita a guadagnare solo un punto ma Colombarini è soddisfatto: "Sono contento perché abbiamo messo in difficoltà il Torino – riporta LoSpallino.com – Ho apprezzato il tentativo di andare in vantaggio con maggiore convinzione una volta in superiorità numerica".

"Abbiamo giocato una gara solida e i giocatori mi sono piaciuti. Siamo sulla strada giusta. Questa partita deve darci ulteriore fiducia dopo la bella carica conseguente alla vittoria contro il Parma" ha detto il presidente della società ferrarese.

Sul mercato invernale: "Jankovic mi hanno detto che è un ottimo calciatore. Uno che ha chiesto direttamente il mister perché ha caratteristiche uniche nella nostra rosa. Nei limiti del possibile, sul mercato, siamo riusciti anche a lavorare per il futuro".

SPORTAL.IT | 04-02-2019 16:00