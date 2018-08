Colombatto la chiave per Letizia

Potrebbe essere rappresentata da Santiago Colombatto la chiave per arrivare a Gaetano Letizia: il laterale in forza al Benevento spinge per giocare in serie A e il giovane centrocampista argentino è apprezzato dalla società sannita.

Su Letizia c’è da tempo il Chievo, che però non ha mai trovato la quadra, neanche dopo avere avuto al conferma che anche nella prossima stagione sarà al via nella massima categoria.

Il Cagliari, invece, sembra avere fatto la proposta giusta offrendo un classe 1997 che però si è già fatto le ossa in cadetteria, prima con il Trapani e quindi con il Perugia. Decisivi i prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 11:10