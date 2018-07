Colombia, 300mila firme contro l'arbitro

In Colombia non hanno ancora digerito l'eliminazione ai rigori contro l'Inghilterra: alcuni tifosi hanno hanno organizzato una petizione contro l'arbitro statunitense Geiger da presentare alla FIFA: l'iniziativa avrebbe già raccolto 270 mila firme per chiedere di rivedere gli episodi incriminati.

Sotto accusa l'assegnazione del rigore all'Inghilterra, per fallo di Carlos Sanchez su Kane, e una segnalazione errata su Bacca lanciato a rete.

Sull'argomento si è espresso in termini coloriti Diego Armando Maradona: "La Colombia ha subìto una rapina monumentale. L'arbitro Geiger è statunitense e conoscerà le regole del baseball, non certo quelle del calcio. È un ladrone, il fallo l'aveva fatto Kane e invece lui ha dato rigore contro. E il VAR?".

SPORTAL.IT | 06-07-2018 11:10