Colombia-Cile 0-0, si fanno male Zapata e Medel

Sarà ricordata più per gli infortuni muscolari di Duvan Zapata e Gary Medel che per lo spettacolo in campo, l'amichevole che ha visto di fronte Cile e Colombia sul campo neutro di Alicante, in Spagna.

Nessuna delle due squadre, infatti, è riuscita a superarsi, e il match è terminato sullo 0-0. Intorno al 20' del primo tempo, però, gli stop che preoccupano sia l'Atalanta sia il Bologna: un infortunio muscolare ha infatto bloccato l'attaccante dell'Atalanta e il centrocampista del Bologna, costretti a chiedere la sostituzione ai rispettivi commissari tecnici, Carlos Queiroz e Reinaldo Rueda. Sulle condizioni dei due calciatori si saprà di più al rientro in Italia.

Il match ha visto protagonisti anche altri giocatori impegnati in Serie A: sono infatti scesi in campo con la maglia della Colombia anche il portiere del Napoli David Ospina e l'esterno della Juventus Juan Cuadrado, mentre con quella del Cile hanno giocato il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar e l'attaccante interista Alexis Sanchez.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 20:49