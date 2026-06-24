Colombia-Congo, moviola: Mariani annulla tre gol, 8 prodezze di M'Pasi, Munoz decisivo, Ospina si complimenta col rivale

I sudamericani si qualificano per i sedicesimi spezzando il muro africano che sembrava insuperabile con le prodezze dell'estremo difensore congolese,

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ finita con Ospina, portiere della Colombia ex Napoli, che è andato a complimentarsi con M’Pasi, l’estremo difensore del Congo, per la sua prova super che però non è bastata. Le prodezze del n.1 congolese hanno frenato per 75′ l’assedio dei Caffetteros che hanno trovato poi il gol partita con Munoz, tra i migliori in assoluto. Severo l’arbitro Mariani che ha annullato 3 gol ai colombiani. Festa grande a Guadalajara, eletta campo base dei sudamericani, mentre ancora può sperare nel ripescaggio laa Repubblica Democratica del Congo , che si era qualificata per un Mondiale dopo 52 anni e aveva appena rovinato l’esordio del Portogallo al primo turno con un sorprendente pareggio per 1-1.

Colombia-Congo, i casi da moviola

Questi gli episodi chiave della gara. Sembrava una gara stregata per la Colombia, nonostante il dominio quasi totale della partita, il possesso palla e le occasioni da gol. Tanto che Lionel M’Pasi N’Zau, il portiere della Repubblica Democratica del Congo , è diventato la stella della serata. I tentativi di Daniel Muñoz, Johan Mojica, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Díaz e Jhon Arias hanno messo a dura prova il portiere congolese che si è distinto come il migliore in campo con almeno tre parate decisive nel primo tempo, alla fine saranno otto.

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I gol annullati

Anche la sfortuna ha perseguitato la squadra sudamericana durante questo periodo di dominio. Al 4′ un’azione offensiva si è conclusa con un tiro di Daniel Muñoz che si è infranto sul palo. Al 5′ Munoz – migliore in campo, non solo per il gol segnato, ma anche per la sua partecipazione attiva per tutta la partita, sempre coinvolto nelle azioni offensive della squadra – segna di testa sulla ribattuta del portiere ad un suo tiro, ma l’azione era iniziata con la sua posizione in fuorigioco e Mariani ha annullato il gol. Cosa che succederà altre due volte. Dopo l’intervallo, la Colombia ha rallentato il ritmo e la velocità con cui aveva iniziato il secondo tempo, ma al 75′ è arrivato il gol della liberazione. Un assist di Juan Fernando Quintero, al termine di una bella azione corale, ha trovato Daniel Muñoz, che ha battuto l’insuperabile M’Pasi.

L’arbitro Mariani protagonista

Mariani diventa protagonista annullando altri due gol ai colombiani al 79′. Per due volte Diaz segna ma si vede annullare il gol: la prima volta per una spinta su Mbemba, la seconda per fuorigioco. Quei gol annullati hanno dato alla Repubblica Democratica del Congo un’ultima speranza, e negli ultimi minuti la squadra si è riversata in avanti, affidandosi alla propria resistenza e alla superiorità nel gioco aereo . La Colombia è stata costretta a ripiegare e a soffrire nella propria metà campo , affidandosi alla solidità della difesa e a una parata monumentale di Camilo Vargas, che ha respinto un tiro potente che minacciava di pareggiare. Finisce 1-0. Con questo risultato, la Colombia si è già qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali. Affronterà il Portogallo sabato prossimo, 27 giugno, alle 18:30 a Miami . La partita contro la squadra di Cristiano Ronaldo determinerà chi si classificherà prima nel girone.

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano. In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League. Al Mondiale aveva debuttato bene in Uruguay-Arabia Saudita.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Calderon IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Lucumi, Lerma e Pickel.