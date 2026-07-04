A Kansas City decide un gol di Arias, i sudamericani affronteranno la Svizzera agli ottavi martedì, un'altra africana saluta i Mondiali

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Sarà la Colombia a sfidare la Svizzera negli ottavi di finale, come successo ai Mondiali soltanto nella fase a gironi di USA ‘94, quando i sudamericani si imposero 2-0. I Cafeteros arrivano all’appuntamento di Vancouver martedì prossimo dopo una prova solida che ha permesso loro di superare il Ghana 1-0 nell’ultimo sedicesimo di finale. A Kansas City è bastato il gol di Arias trovato nel primo tempo e l’aver rischiato praticamente nulla in difesa per centrare l’obiettivo.

Cambi decisivi in avvio

Il fischio d’inizio ha scatenato una vera e propria battaglia fisica a Kansas City . Dopo soli 6′ Jhon Córdoba è stato costretto a lasciare il campo per infortunio lasciando il posto a Luis Suárez .Al 13′ anche il terzino destro del Ghana, Marvin Senaya, è uscito per infortunio dopo uno scontro di gioco con Luis Díaz. Il cambio per la Colombia risulterà decisivo: proprio il subentrato Luis Suárez dopo una splendida azione individuale ha servito in area un pallone per Jhon Arias che ha insaccato con freddezza alle spalle dell’uscita di Lawrence Ati-Zigi . In vantaggio per 1-0, la squadra di Néstor Lorenzo ha dominato il possesso palla, rallentando il ritmo della partita e controllando il gioco.

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Il Ghana si è reso pericoloso con un tiro dalla distanza di Semenyo e con le continue incursioni di Iñaki Williams sulla fascia destra ma di veri tiri in porta niente mentre la Colombia è andata vicina a raddoppiare con Luis Díaz e con una sovrapposizione dei terzini: Muñoz ha crossato sul secondo palo e Mojica, pressato, ha colpito di testa, costringendo Ati-Zigi a una parata spettacolare.

La mossa di togliere James Rodriguez

Il secondo tempo è iniziato con una mossa strategica di Néstor Lorenzo , che ha sorpreso tutti sostituendo James Rodríguez con Richard Ríos nel tentativo di rinforzare il centrocampo. La scommessa ha dato subito i suoi frutti, visto che è stato proprio Ríos a creare la prima chiara occasione da gol con un potente tiro rasoterra che ha sfiorato il palo più lontano. La Colombia ha continuato a spingere, ha segnato ancora in contropiede con Luis DIaz ma la rete è stata annullata, ha tenuto in pugno la gara e l’ha condotta in porto, assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Svizzera.