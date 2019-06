Colombia in ansia per Luis Muriel

La Coppa America di Luis Muriel potrebbe essere durata solo tredici minuti. Ma questo rischia di essere il male minore qualora venissero confermati i timori dopo l’infortunio che l’attaccante che ha disputato la seconda parte dell'ultima stagione nella Fiorentina in prestito dal Siviglia ha subito durante le prime battute della prima gara del girone tra la sua Colombia e l’Argentina, vinta 2-0 dai 'Cafeteros'.

Muriel è stato sostituito da Roger Martinez, andato poi in gol, a causa di un duro scontro con l’argentino Paredes. Sulle prime sembrava trattarsi di un problema muscolare, ma in seguito il giocatore è stato ricoverato in un ospedale di Salvador de Bahia per essere sottoposto a controlli più approfonditi. Il sospetto è che l’attaccante abbia riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

SPORTAL.IT | 16-06-2019 09:58