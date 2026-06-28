La prova dell’arbitro Faghani al Miami Stadium di Miami Gardens analizzata al microscopio: il fischietto iraniano ha ammonito solo un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un solo ammonito ma una decisione che lascia parecchi dubbi nel finale: l’arbitro Faghani ha diretto bene per 92′ al Miami Stadium di Miami Gardens, Florida, prima dell’episodio chiave che avrebbe potuto cambiare il risultato vediamo cosa è successo.

Colombia-Portogallo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 23′ primo squillo di Cristiano Ronaldo, che guadagna una buona punizione nella trequarti avversaria, da posizione centrale. Il primo tempo ha visto la Colombia rendersi più pericolosa del Portogallo, andando ben 12 volte alla conclusione, con i lusitani che hanno di fatto creato una sola vera occasione da gol, nel finale della prima frazione con Bruno Fernandes.

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Il gol annullato, quanti dubbi

Succede davvero poco nella ripresa. Cristiano Ronaldo l’ha vista poco, Leao in 20 minuti più recupero ha trovato solo una giocata delle sue, Gonçalo Ramos è rimasto seduto fino alla fine. Primo giallo addirittura all’86’, è per Puerta per un pestone rifilato a João Neves. La fase finale della partita si è trasformata in un dominio incontrastat della Colombia. Luis Suárez ha avuto due chiare occasioni prima con un colpo di testa su un cross preciso del subentrato Daniel Muñoz, poi con una mezza volée in area che non è riuscito a colpire bene . La festa colombiana sembrava imminente quando, nei minuti di recupero, Davinson Sánchez ha insaccato di testa, ma il guardalinee ha spento le speranze con un fuorigioco millimetrico assai dubbio.

Il Portogallo affronterà la Croazia

Nell’ultima azione della partita, il Portogallo ha sfiorato una vittoria clamorosa grazie a un lampo di genio individuale di Rafael Leão sulla fascia, il cui tiro rasoterra ha sfiorato il palo più lontano. Con il fischio finale e il punteggio fermo sullo 0-0, la Colombia si è assicurata il primo posto nel girone grazie alle due vittorie precedenti, mentre il Portogallo è passato al secondo posto. Si sono così definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale: la Colombia affronterà il Ghana, mentre il Portogallo se la vedrà con la Croazia.

Chi è l’arbitro Faghani

Classe ’78 nato a Kashmar, Faghani ha iniziato la sua carriera arbitrale in Iran prima di trasferirsi nel 2019 a Sydney, ottenendo anche la nazionalità australiana. Prima di intraprendere la carriera da arbitro, ha tentato la fortuna da calciatore e ha vestito anche le maglie di Etka e Shabab Khodro, arrivando a debuttare in League 2, la terza divisione del calcio iraniano. L’esordio in Persian Pro League, il massimo campionato iraniano, è arrivato il 21 ottobre 2005 nel match tra Foolad FC e Shahid Ghandi Yazd. La prima volta da internazionale risale invece al 2009, quando diresse la sfida tra Maldive e Filippine. Da quel momento è cominciata una scalata importante. Nel 2015 ha diretto il match tra il Barcellona, fresco campione d’Europa, e il River Plate, reduce dalla vittoria della Copa Libertadores, l’anno scorso la finale del Mondiale per club ed è assai stimato da Collina. Ha debuttato in Francia-Senegal.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Lakrindis e Lindsav con Said Martinez IV uomo l’arbitro del match ha ammonito solo Puerta.