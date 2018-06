Dal ritiro della Colombia, il difensore del Milan Cristian Zapata è intervenuto in conferenza stampa.

“La vittoria del Mondiale non è impossibile per noi. Abbiamo la squadra – ha dichiarato il colombiano – e l’entusiasmo per farcela. Bisognerà lottare, ma i sogni possono sempre diventare realtà. Dovremo dare il massimo in ogni partita”.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 23:20