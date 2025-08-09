Colonia-Atalanta 4-0 pagelle, che figuraccia, senza Lookman è buio pesto, lezione di tedesco per la Dea

Netto passo indietro per la banda di Juric dopo due vittorie in rimonta, squadra sempre in balia dell'avversario, bocciata tutta la squadra

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Doccia fredda per l’Atalanta, riportata sulla terra da un Colonia scatenato che ha dominato in lungo e largo: perfino bugiardo il 4-0 finale per i tedeschi, merito di un Carnesecchi super anche se proprio il portiere ha rischiato una figuraccia salvandosi dopo una papera clamorosa. Un netto passo indietro per Juric dopo le due vittorie in rimonta con Lipsia e Monza, stavolta la reazione nella ripresa non c’è stata ed è arrivata un’eurofiguraccia.

Le delusioni in tutti i reparti

Irriconoscibile davvero l’Atalanta dove non si è sentita solo l’assenza di Lookman, in Aventino in Portogallo aspettando l’Inter: bocciati tutti, da Pasalic a Maldini, da Bellanova a De Ketelaere. Monologo assoluto del Colonia già dal 1′ e al 3′ arriva il primo spavento: splendido stacco aereo di Schmied sul primo palo, ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa graziando Carnesecchi. Altro spavento al 9′: traversone di Hubers dalla destra, Carnesecchi smanaccia sul secondo palo e Bellanova tenta un retropassaggio goffo verso la propria porta. Decisivo il riflesso di un super Carnesecchi che respinge il pallone sulla traversa. La palla torna in campo e stavolta Bellanova spazza in spaccata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gara in ghiaccio già dopo 45′

Il forcing tedesco porta al gol al 26′; Kaminski serve Thielmann che, dopo aver superato de Roon con una giocata di classe, fulmina Carnesecchi. Sei minuti dopo, al 32′, il raddoppio: Sebulonsen pesca Kaminski con un passaggio arretrato, l’esterno – lasciato completamente solo – ha tutto il tempo per prendere la mira e infilare il pallone nell’angolino.

Atalanta inesistente anche nella ripresa

Non cambia niente nella ripresa. Al 55′ errore clamoroso di Carnesecchi che sbaglia la misura di un passaggio per Zappacosta. Sebulonsen intercetta e prova a mettere in mezzo, ma il pallone sfila senza che nessuno riesca a deviarlo in porta. Graziata la Dea che però cade poco dopo. Al 59′ Thielmann sctta sul filo del fuorigioco, aspettare l’uscita del portiere e segna con un tocco sotto morbido. Ma non finisce qua. Al 65′ Éderson atterra in area Waldschmidt, per l’arbitro Braun è rigore tra le proteste del brasiliano. Sul dischetto si presenta Waldschmidt, che con un mancino preciso spiazza Carnesecchi e firma il 4-0 che sancisce la figuraccia dei bergamaschi.

Domani la Dea di nuovo in campo

Il tecnico nerazzurro non ha effettuaro cambi fino all’80’, per dare minutaggio pieno alla formazione schierata dall’inizio, con l’idea di utilizzare gli altri giocatori a disposizione nella seconda amichevole di domani mattina contro i croati dell’NK Opatija a Zingonia. Juric spera di rivedere la stessa determinazione messa in campo nel finale della gara vinta col Lipsia.