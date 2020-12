Colonna della Juve nel mirino dei tifosi: beccato sui social

Qualcosa si è spezzato tre anni fa nel rapporto tra Leonardo Bonucci e i tifosi della Juve. L’improvviso passaggio al Milan, qualche dichiarazione di fuoco, il gol allo Stadium con tanto di esultanza polemica in faccia al suo ex pubblico sono episodi che hanno segnato un idillio che sembrava inscalfibile. E anche il ritorno in bianconero e due stagioni da protagonista non hanno ricucito del tutto il legame.

Bonucci e il rischio rigore

Contro la Dinamo Kiev il difensore della Juve e della nazionale per poco non ha provocato un calcio di rigore che, se concesso dall’arbitro Frappart, avrebbe potuto rimettere su binari di parità la gara con gli ucraini. Il fattaccio al 36′ del primo tempo, sull’1-0: Bonucci cintura al collo Verbic in area, per la direttrice di gara – e per gli assistenti in sala Var – è tutto regolare. Ma che rischio. Probabilmente in Italia il penalty per un intervento del genere sarebbe scattato in automatico. Ed è un episodio su cui molti tifosi bianconeri, viste le ruggini, non sono passati oltre.

Bonucci beccato sul web

Tanti i commenti sui social, quasi tutti negativi verso la colonna della difesa bianconera. “Può un difensore con l’esperienza di Bonucci difendere in area in questo modo?”, chiede un sostenitore bianconero. “Ecco la personalità che ci mancava. Rischiare di concedere un rigore inutile in una partita in pieno controllo”, un altro commento tagliente. Non è finita, ecco un altro Tweet al vetriolo: “Il filo conduttore di questi primi tre mesi di stagione è Bonucci in balia del centravanti avversario, che si chiami Dzeko, Simy, Kalinic o lo scappato di casa della Dinamo Kiev“. Con tanto di risposta ancor più caustica: “Primi tre mesi? Direi primi sette anni”. Mentre Davide rigira il coltello nella piaga e fa un parallelo con De Ligt: “Non so se l’esperimento dei tre centrali puri dietro avrà continuità, ma è stata interessante la metamorfosi di De Ligt, non bene giocando sul centro-sx, poi maestoso quando ha preso il posto di Bonucci. L’anno scorso la sua stagione svoltò quando venne spostato a dx”.

SPORTEVAI | 03-12-2020 11:04