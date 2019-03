Colonnese: “Inter, hai uno dei giocatori più forti d’Europa”

L’Inter di questa stagione ha avuto qualche difficoltà a creare occasioni da gol, specie contro le piccole del campionato, ma raramente è andata in difficoltà in fase difensiva. Merito, secondo l’ex nerazzurro Francesco Colonnese, di un reparto arretrato ricco di giocatori di talento.

L’ELOGIO DI SKRINIAR. Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex centrale di Napoli e Inter s’è concentrato in particolare sulle doti di Milan Skriniar, a suo parere uno dei difensori di maggiore talento anche a livello internazionale. “Skriniar è uno dei giovani più forti che c’è in Europa – ha dichiarato Colonnese -. È un centrale difficile da superare e tecnicamente è un difensore esemplare: è bravo sia di testa che di piedi ed è molto veloce, nonostante la stazza. L’unica vera lacuna che ha è quando gioca a sinistra, ma col tempo riuscirà a migliorare”. Proprio grazie alla qualità dello slovacco l’Inter non dovrà temere l’assenza del compagno di reparto De Vrij nel match contro la Lazio di domenica. “Quella dell’olandese è un’assenza importante – ha aggiunto Colonnese – ma l’Inter sta bene a livello di condizione fisica e di voglia. Inoltre Spalletti in panchina ha un’alternativa come Miranda di sicuro affidamento. Sono certo che difensivamente l’Inter giocherà una buona partita. Sarebbe importante vincere, un successo nello scontro diretto permetterebbe allontanare la Lazio in classifica”.

LA MOSSA DI SPALLETTI. Colonnese ha anche elogiato Luciano Spalletti per la formazione scelta nel derby contro il Milan: l’aver schierato Vecino nella posizione di trequartista è stata la mossa vincente per i nerazzurri. “L’Inter ha vinto giocando con un centrocampista in più – ha concluso Colonnese – Spalletti ha capito che senza Nainggolan ha una squadra che ha meno possibilità di far strappi e dunque ha colmato questa lacuna spostando Vecino. L’Inter ha queste caratteristiche, deve giocare molto più sulla forza fisica e sull’aggressività per aver ragione dell’avversario”.

SPORTEVAI | 28-03-2019 11:31