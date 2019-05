Colpaccio di Venezia a Cremona: 0-1

Salta subito il fattore campo anche nell’altra semifinale scudetto di serie A: la Reyer Venezia “vendica” la sconfitta di fine regular season e con un grande secondo tempo sbanca il PalaRadi di Cremona, imponendosi sulla Vanoli per 87-80. Una partita a due facce per la squadra di De Raffaele, costretta a inseguire per tutto il primo tempo anche per problemi di falli, ma senza mai accusare particolarmente il colpo; nella ripresa, invece, l’Umana si trasforma: l’ottima difesa di Stone su Crawford si estende anche al resto dei giocatori Vanoli, e due parziali nel terzo e quarto periodo spezzano definitivamente l’inerzia a favore della Reyer, che conquista subito il fattore campo nella serie.

Per Venezia torna in campo Stefano Tonut, anche se parte dalla panchina: in quintetto De Raffaele punta su Haynes, Stone, Bramos, Mazzola e Watt (solito starting five per i padroni di casa con Saunders, Diener, Mathiang, Crawford e Aldridge). È Cremona a partire meglio, subito avanti 12-6 con le iniziative di Saunders e le triple di Travis Diener. Watt e Vidmar provano a dare consistenza all’attacco lagunare, ma è la Vanoli che chiude avanti dopo 10’ sul 24-20. In avvio di secondo quarto i padroni di casa vanno a +7 con Stojanovic e Ricci, ma la Reyer trova il modo di ricucire sempre con Vidmar.

Il primo acuto di Andrew Crawford vale il +3 all’intervallo lungo, ma nella ripresa la musica cambia: un 11-0 firmato interamente da Daye e Stone porta Venezia sul massimo vantaggio a +9 (56-47). Ruzzier e Ricci risvegliano la Vanoli, ma una tripla di tabella di Cerella fissa il punteggio al 30’ sul +5 ospite (64-59). In avvio di ultimo quarto Cremona torna a -3 con Crawford, ma Venezia ne ha di più: un nuovo break di 9-0, siglato stavolta da Watt e Haynes, porta la Reyer oltre la doppia cifra di vantaggio, ed è l’allungo decisivo. Cremona non riesce ad andare oltre il -6, e Venezia chiude i conti per l’1-0 con Haynes e Bramos.

