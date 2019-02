Colpaccio Inter: si chiude per un centrocampista del Barcellona

Ivan Rakitic sempre più vicino all'Inter. La distanza tra l'offerta del club nerazzurro e le richieste del Barcellona si riduce ogni giorno che passa: l'arrivo a Milano in estate del centrocampista blaugrana, vice-campione del mondo in Francia con la nazionale croata, è sempre più probabile.

In un incontro segreto, in piena bagarre Icardi, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno incontrato i vertici del club catalano, indirizzando la trattativa sulla strada giusta: i campioni di Spagna chiedono 45 milioni di euro, i nerazzurri ne propongono a 35, l'intesa si troverà intorno ai 40, bonus compresi.

Rakitic, sotto contratto con il Barcellona fino al 2021, percepisce 5,5 milioni di euro a stagione: l'Inter è pronta ad offrirgli un triennale più o meno a quelle cifre. La Gazzetta dello Sport riporta che in casa Inter c'è ottimismo per la chiusura dell'operazione, e si sarebbe già arrivati a parlare di modalità di pagamento e bonus.

Il Barcellona vuole rinnovare la rosa in estate con gli arrivi di De Jong e Rabiot, ed è pronto a cedere il croato, nonostante la clausola da 125 milioni di euro presente nel suo contratto.

Rakitic, 31 anni, è stato in passato un obiettivo di mercato di Milan e Juventus. 101 presenze con la Nazionale croata, in carriera ha vestito le maglie di Basilea, Schalke 04, Siviglia e Barcellona. In blaugrana dal 2014 ha vinto una Champions League, tre Liga, 4 Coppe del Re.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 09:45