Colpaccio Monza a Perugia, bene Modena

Prima sconfitta in campionato per Perugia, che cade in casa contro Monza in una delle partite valide per la nona giornata del campionato di Superlega. Alle spalle degli umbri un terzetto di avversarie, Civitanova, Modena e Trentino, vincenti contro rispettivamente Siena, Vibo Valentia e Padova.

Nona giornata

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza 2-3 (25-17, 23-25, 25-17, 20-25, 13-15)

Cucine Lube Civitanova-Emma Villas Siena 3-1 (32-30, 25-15, 20-25, 25-18)

Revivre Axopower Milano-Calzedonia Verona 3-1 (25-20, 25-20, 20-25, 25-19)

Kioene Padova-Itas Trentino 1-3 (25-18, 21-25, 29-31, 19-25)

Top Volley Latina-BCC Castellana Grotte 3-0 (25-19, 25-21, 33-31);

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Azimut Leo Shoes Modena 0-3 (19-25, 17-25, 14-25)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Consar Ravenna 0-3 (22-25, 15-25, 19-25)

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 25, Cucine Lube Civitanova 21, Azimut Leo Shoes Modena 21, Itas Trentino 21, Consar Ravenna 15, Revivre Axopower Milano 15, Vero Volley Monza 14, Calzedonia Verona 11, Top Volley Latina 10, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Kioene Padova 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 8, Emma Villas Siena 5, BCC Castellana Grotte 2.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 12:25